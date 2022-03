Oroscopo Paolo Fox oggi 15 marzo 2022/ La giornata di Cancro, Scorpione e Pesci

Giorni importanti per i segni di acqua. L’Oroscopo Paolo Fox anche in questa giornata appena iniziata ci dà qualche indicazioni attraverso i canali di Radio Latte Miele. Ecco allora che sappiamo già cosa attenderci da questo martedì 15 marzo, che regalerà sorprese in amore ma anche sul lavoro a Cancro, Scorpione e Pesci. Vediamo insieme come sarà la giornata.

Oroscopo Paolo Fox: Cancro, niente più sfide…

Cancro, giochiamo a favore con questo Mercurio. In questi giorni c’è un’intolleranza minore nei confronti delle relazioni: fino al 27 abbiamo un cielo importante, mentre attorno al 21 potrebbe finalmente farsi avanti anche qualche piccola soluzione. Non ci sono più le sfide e le provocazioni pesanti in amore, però è chiaro che tu non sei del tutto convinto di certe cose. Cosa dire del lavoro? Per i lavoratori autonomi e per quelli che lavorano a contatto con il pubblico, queste sono delle giornate importanti. Puoi ritrovare quel feeling e quelle emozioni che avevi perso, anche dal punto di vista professionale: parola dell’oroscopo Paolo Fox.

Scorpione e Pesci, che giornata sarà secondo l’oroscopo paolo

In questi giorni lo Scorpione o dorme poco, oppure è un po’ pensieroso. I segni di acqua non solo pensano e ripensano a tutti i problemi che hanno nella loro vita, ma addirittura assorbono molto le tensioni che arrivano dall’esterno: questi, infatti, non sono giorni facili per nessuno, soprattutto per i segni di acqua. Tuttavia, soprattutto oggi, cerca di farti scivolare le cose addosso: è questo il consiglio dell’Oroscopo Paolo Fox. Capitano delle giornate in cui si rischia di dire cose che non si pensano o di avere degli atteggiamenti strani: proprio per questo a volte è meglio soprassedere.

Pesci, è arrivato il momento di dire come la pensate! Se c’è stata una separazione o una difficoltà in amore, non state lì a cavillare, ad incartarvi in inutili ragionamenti. La persona al vostro fianco sarà quella giusta? Lo scoprirete solo vivendo. Vivete le emozioni per quello che sono e poi, più in là, si ragionerà meglio.Aprile sarà un mese che vedrà Venere dalla vostra parte. Le storie che sono forti proseguono al meglio, con un periodo particolarmente fertile. Anche se in alcune relazioni c’è un piccolo tormento, si potrà superare. Forse un lieve calo di forma ci sarà tra mercoledì e giovedì, ma nulla che possa comportare un blocco: lo dice l’Oroscopo Paolo Fox.



