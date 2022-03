Oroscopo Paolo Fox oggi 15 marzo 2022/ Toro, Vergine, Capricorno: le stelle dicono…

Giornata che comincia con il sorriso con l’Oroscopo Paolo Fox, sempre attivo per darci le ultime previsioni dalle stelle. Come sarà questo martedì 15 aprile? Ce lo dice proprio l’astrologo sui canali di Radio Latte Miele. Ecco come andrà la giornata dei segni di terra, Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo Paolo Fox: Toro, l’amore è indeciso

I Toro devono decidere cosa fare in amore, magari non oggi. Questa Luna potrebbe non consigliare proprio benissimo in questi giorni. Il rischio nei sentimenti c’è: se hai un amore, potresti metterlo alla corda. Se invece non ce l’hai, rischi di mandare a quel paese tutti quelli che si avvicinano, visto il nervosismo nell’aria. Come rivela l’Oroscopo di Paolo Fox, in realtà le situazioni del periodo sono un po’ stancanti e anche le coppie che si vogliono bene devono stare un po’ attente e queste dinamiche.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 marzo 2022/ La giornata di Cancro, Scorpione e Pesci

Oroscopo Paolo Fox: Vergine e Capricorno, lavoro e amore

Cara Vergine, queste giornate sono un po’ strane. C’è chi deve fare un controllo o c’è chi deve controllarsi perché rischia di parlare troppo. L’Oroscopo Paolo Fox consiglia fino al 17 un po’ di attenzione: c’è del nervosismo che, se si riversa sugli altri, rischia di diventare pericoloso. In questi giorni una persona potrebbe innervosirti oppure gli impegni dei prossimi giorni saranno talmente tanti che anche tu finirai per arrivare a sera esausto.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 15 marzo 2022/ Ariete, Leone e Sagittario: i pianeti...

Capricorno, sono giornate di pensieri, non solamente negativi. Non mancano infatti le idee positive e soprattutto le soluzioni. È molto importante adesso fare delle cose, tra il 16 e il 17. Di solito il tuo è un segno che non chiede, ma in questi giorni una piccola richiesta, fra oggi e domani, potresti farla. Se hai un lavoro in bilico, anche in questo caso sarebbe bene parlare entro la fine di aprile: lo dice l’Oroscopo f vfPaolo Fox.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo domani 15 marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci/ Amore e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA