Oroscopo Paolo Fox oggi 15 novembre 2021/ Ariete, Gemelli, Toro: le previsioni

Ariete, Gemelli, Toro che giornata devono aspettarsi secondo l’oroscopo Paolo Fox? Il noto astrologo ha fornito le sue previsioni attraverso il quotidiano appuntamento su Radio Latte e Miele. Se siete curiosi di scoprire quali sono le indicazioni per oggi, lunedì 15 novembre 2021, allora siete nel posto giusto…

Ariete e Gemelli, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

L’Oroscopo Paolo Fox annuncia che la Luna è in Ariete: è una Luna molto particolare e tenace, abbiamo anche Sole e Mercurio nel segno dello Scorpione, Marte in Scorpione, quindi domina Marte. Questo è un periodo in cui molti segni saranno più agitati. L’Ariete in questo momento sente una grande voglia di ricuperare le emozioni perse nel passato. Questo è un cielo un po’ strano per chi ha una storia che non va perché, a fronte di una tensione determinata da Venere contraria, ci sono anche dei nati Ariete che potrebbero dire “me ne vado”, oppure “riprendiamo questo rapporto ma da zero”. Cercate di non rovinare un legame parlando solo di lavoro e di problemi. I nuovi incontri sono particolari: attenzione alle storie trasgressive o troppo clandestine.

Per i Gemelli in questa giornata c’è una bella energia: continuo a pensare che Giove e Saturno, in ottimo aspetto, qualcosa di buono lo stiano facendo. C’è chi ha recuperato un buon equilibro e le proposte possono essere avviate, soprattutto queste che partono a metà mese. Visto che da qualche tempo stai facendo l’equilibrista per cercare di pareggiare i conti, forse ci vuole solo un po’ più di attenzione con i soldi: spese per la casa e, per chi ne ha, per i figli.

L’oroscopo Paolo Fox: Toro, tutto su lavoro e amore

Scopriamo le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per il Toro: è importante che capisca quale sia la strada da seguire, anche perché, da tempo Urano nel segno porta a un cambiamento di strada, quindi per molti nati sotto il segno del Toro questo è il cielo delle nuove organizzazioni, nuove strategie. Chi chiude una storia, ne trova subito un’altra con questa Venere, ma io mi auguro che Venere, splendida per diversi mesi, confermi un amore: certo è che porterà luce nella tua vita e quindi, se ci sono delle criticità, salteranno fuori. Così anche se c’è qualcosa di bello, splenderà.

