Oroscopo Paolo Fox oggi 15 novembre 2021/ Capricorno, Pesci, Acquario: le previsioni

Una nuova settimana si apre, ma non può farlo senza le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox. Quindi, per la giornata di oggi, lunedì 15 novembre 2021, l’astrologo ha fornito le sue quotidiane indicazioni tramite le frequenze di Radio Latte e Miele. Cosa devono aspettarsi allora Capricorno, Pesci, Acquario? Preparatevi a scoprirlo…

Oroscopo Paolo Fox, la situazione per Capricorno e Pesci

Apriamo le danze con l’Oroscopo Paolo Fox per il Capricorno: ha voglia di punti fermi e questo tra l’altro è normale: sei un segno di terra e il Capricorno vuole veder chiaro tutte le situazioni che non lo sono. Belle queste giornate per favorire l’amore, persino per chiudere le situazioni che non ti piacciono più, ma con un senso di libertà, di coraggio, di entusiasmo che lasciano senza fiato. Questo giorno è solo legato a una Luna dissonante che può portare solo un po’ di fatica, ma si tratta comunque di un piccolo neo in una situazione generale di grande forza.

I Pesci cercando di ritrovare serenità e io penso proprio che l’avrai: entro febbraio, riconferme. Le cose che sono nate in questi giorni sono molto importanti e più vai avanti e meglio sarà. Questioni legali e situazioni che ti hanno messo un po’ sotto pressione, negli ultimi tempi, potranno essere risolte e, se vedi che c’è qualcuno che con te non è sincero, vai oltre. Molto importante staccarsi da tutto ciò che non dà serenità. Davvero un grande periodo per ripartire, con un picco massimo per gennaio e febbraio del prossimo anno. Credi nei sentimenti, credi in te stesso e la passione tornerà protagonista.

Acquario, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox

L’Acquario è pronto a nuove sfide secondo l’Oroscopo Paolo Fox: forse a volte ti scoraggi per nulla. Sole, Marte e Mercurio in aspetto complesso, certamente portano tanta fatica e pochi soldi. Alcune collaborazioni potrebbero essere al termine, oppure devi cambiare qualcosa nella tua vita. Questi pianeti sono anche dissonanti a Urano. Probabile che ogni tanto tu sia vittima di qualche momento di grande stanchezza: cerca di recuperare! I soldi in particolare non vanno spesi in maniera non oculata. Qualche ritardo nelle consegne, nelle piccole questioni riguardanti carte, in sospeso.



