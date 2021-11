Oroscopo Paolo Fox oggi 15 novembre 2021/ Scorpione, Bilancia, Sagittario: previsioni

Cosa riservano per Scorpione, Bilancia, Sagittario le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox? L’astrologo le ha condivise come al solito tramite le frequenze di Radio Latte e Miele. Dunque, possiamo scoprire che giornata sarà quella di oggi, lunedì 15 novembre 2021 per questi segni: non ci resta che proseguire nella lettura…

Scorpione e Bilancia, la giornata secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Cominciamo l’Oroscopo Paolo Fox con lo Scorpione, che è stimolato a fare: il Sole si trova in questo segno, insieme a Mercurio, Marte e chi più di te adesso può abbracciare un nuovo progetto? Non devi avere paura! Certo è che i nuovi momenti lavorativi, soprattutto se intendi cambiare, non saranno subito coronati da grande successo. Quindi chi ha già cambiato gruppo non è del tutto contento, ma sta meglio di prima. Bisognerà aspettare che parta il 2022, perché, come ho scritto nel mio libro, ci saranno delle belle novità soprattutto per chi si impegna. Amore: dai spazio al tuo cuore, perché Venere è molto intrigante.

Passiamo alla Bilancia. In amore una parola è poca e due sono troppe, quindi attenzione: non dico che tutti i rapporti siano in crisi, però molti rapporti sono cambiati, perché magari, parlo in generale, è nato un figlio, perché magari ci sono state delle situazioni di maggiore responsabilità, oppure delle piccole crisi. Tutto quello che è capitato di recente va affrontato con molta attenzione, perché le perplessità non mancano. È opportuno evitare tentennamenti e questo vale anche per il lavoro.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni per il Sagittario

Inizio di settimana con la Luna favorevole per il Sagittario, la speranza è che già questo lunedì si risvegli la tua voglia di stare in giro, di pensare all’estate del prossimo anno che ti troverà vincitore, al 2023 che ti troverà veramente al centro dell’attenzione delle stelle. Come avrai capito, molti degli investimenti e delle azioni che proponi, che inizi in questo periodo, saranno gestibili meglio nei prossimi mesi. Con queste stelle, l’amore può essere intrigante.

