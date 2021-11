Oroscopo Paolo Fox oggi 15 novembre 2021/ Vergine, Cancro, Leone: le previsioni

Vergine, Cancro, Leone, che giornata sarà quella odierna? La risposta arriva dalle stelle, per la precisione dall’oroscopo Paolo Fox che ha fornito le sue previsioni sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Dunque, chi è nato sotto questi segni è sicuramente pronto a scoprire le indicazioni del noto astrologo per oggi, lunedì 15 novembre 2021.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 novembre 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro: amore e salute

Oroscopo Paolo Fox, salute e lavoro per Vergine e Cancro

Il segno della Vergine secondo l’oroscopo Paolo Fox deve cercare di fare i conti con una certa agitazione. In questo inizio di settimana comunque non mancano opportunità e chance. Questo bellissimo, lungo transito di Venere significa passione: per il lavoro, per le cose nuove, ma con ogni probabilità c’è anche un taglio da effettuare, oppure rispetto agli ultimi mesi sembri essere più nervoso per una questione di casa o di soldi.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 novembre 2021/ Acquario, Bilancia e Gemelli: previsioni

Il segno del Cancro sembra un po’ sottotono in questo momento: amicizie, amori, passioni, tutto è confuso. Potresti amare una persona da tempo ma essere attratto da qualcun altro, oppure attenzione alle relazioni con persone già legate. In realtà questo cielo diventa un po’ strano e bisogna evitare di incartarsi in qualche situazione complessa. È un cielo che ti obbliga anche a fare delle scelte importanti per il lavoro, dove un progetto nuovo sta decollando, ma non di tanto, quindi bisogna fare un po’ di attenzione.

Leone, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox?

Il Leone vince sempre per l’oroscopo Paolo Fox: dicevo ieri che, anche se ci sono tanti pianeti contro, il Leone va avanti lo stesso e alla fine riesce ad imporsi. Certo la fatica c’è: le ultime due settimane, anche a livello fisico, sono state pesanti. Credi alla fine nel successo che arriva e che è meritato: molto importante adesso ritrovare anche la voglia di amare. In amore attenzione a non dire e non fare solo tu le cose: dai tempo al partner per decidere, o almeno dai modo al partner di immaginare di essere protagonista.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 novembre 2021/ Leone, Sagittario e Ariete: chi al top?

© RIPRODUZIONE RISERVATA