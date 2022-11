Oroscopo Paolo Fox oggi, 15 novembre 2022/ Ariete, Pesci, Vergine e Bilancia

L’imperdibile appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox si rinnova anche in questo giorno a metà del mese: l’esperto di astri, oggi, martedì 15 novembre 2022, ha svelato le sue previsioni e i suoi preziosi consigli sulle frequenze di Radio Latte e Miele nel corso della rubrica Latte e Stelle. In questo approfondimento ci occuperemo di coloro che sono nati sotto i segni di Ariete, Pesci, Vergine e Bilancia. Cosa accadrà loro, tra amore, salute e lavoro? Andiamo a scoprilo.

Oroscopo Paolo Fox: gli astri di Ariete e Pesci

Per l’Ariete secondo l’oroscopo di Paolo Fox è proprio arrivato il momento di dire come la pensi e di parlare chiaro anche con persone che ti hanno tenuto un po’ sulle spine negli ultimi tempi. I più ansiosi sono quelli che hanno una causa in corso e quelli che di recente non sono stati bene, per vari motivi, o hanno avuto delle difficoltà. Giove non è più nel segno, ma tornerà il 20 dicembre, quindi molti avranno notato una fase di grande impeto durante l’estate e l’autunno, mentre adesso è tutto abbastanza normale, forse un po’ troppo, per un segno che desidera vivere cambiamenti. Si ripartirà!

Emozioni che tornano, sensazioni particolari e forse bisognerà anche liberarsi di qualche tensione negativa per i Pesci. Sappi che le giornate del 24 e del 25 di novembre porteranno una sorta di ultimatum: evidentemente dovrai affrontare, con una certa chiarezza, delle persone che non sono state altrettanto chiare con te e, in generale, questo è un periodo che riporta alla luce dei problemi vissuti nel passato. La cosa bella è che dal 6 dicembre si riparte e quindi anche le relazioni che non vanno bene e le tensioni che sono state accumulate nel corso del tempo potranno avere uno sbocco diverso. Sarai proprio tu a indirizzare i tuoi sforzi in qualcosa di più positivo e di più ottimista: bisogna dare tempo al tempo. Possiamo dire che questa fine di novembre sia l’ultimo colpo di coda del 2022, in attesa di un 2023 migliore.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni di Vergine e Bilancia

Questa fine di novembre parla di tensioni in corso oppure di uno stop per la Vergine. È come con le auto da corsa che ogni tanto devono fermarsi per mettere a posto qualcosa, avvitare un bullone, fare il pieno: insomma, ti devi un attimo riguardare. I prossimi dieci giorni, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, saranno utili anche per chiarire malintesi o per chiudere rapporti che non ti interessano più.

Caro Bilancia. Ogni tanto ti senti vittima degli eventi o magari vorresti avere un po’ più di tranquillità. Poi ci sono delle giornate in cui ti sembra anche di pesare un po’ troppo sugli altri o su te stesso: è possibile ritrovarla una certa leggerezza? Assolutamente sì! Mercurio e Venere iniziano un transito molto importante e quindi, anche se sono nati dei piccoli disagi, piano piano si potranno superare. Credo che queste siano giornate che non solo riportano in auge un sentimento, ma addirittura potrebbero costituire una sorta di trampolino di lancio, per qualcosa di bello che arriverà nel futuro. Le stelle sono comunque dalla tua parte!

