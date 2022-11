Oroscopo Paolo Fox oggi, 15 novembre 2022/ Gemelli, Capricorno, Sagittario e Cancro

È arrivato il tempo di immergersi in una nuova settimana di previsioni astologiche: non può dunque che tornare puntuale, anche oggi, lunedì 24 ottobre 2022 l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Paolo Fox di astri, come di consueto, ha esposto le sue previsioni astologiche agli appassionati nel corso della rubrica dal titolo “Latte e Stelle”, che va in onda quotidianamente sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Se ve le siete persi, siete sempre in tempo per recuperarle. Di seguito andremo a leggere quelle che riguardano Gemelli, Capricorno, Sagittario e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: la Luna di Gemelli e Capricorno

Caro Gemelli. L’oroscopo di Paolo Fox non può certo dire che queste non siano giornate senza occasioni, però che arrabbiature! Questa opposizione di pianeti può, in casi molto blandi, creare un piccolo disagio con le persone che stanno attorno, mentre in casi un po’ più pesanti, consultazioni con avvocati, notai: persone che possano regolare un contenzioso. Speriamo che in amore tu non debba scaricare qualche tensione di troppo.

È vero che questo periodo comporta delle prove, ma non bisogna rimproverarsi nulla: tu Capricorno sai benissimo di essere una persona che senza fare nulla non sa stare. Se riesci a fare un’attività utile per tutti, ancora meglio! Anticipiamo che dal 6 al 20 dicembre avremo delle stelle veramente molto importanti, per cercare di rivoluzionare la vita in positivo. Non è da escludere anche che ci sia una bella capacità di azione, a breve. Sei una persona testarda, tutti lo dicono, e non cambi idea facilmente, ma la chiave del successo è proprio questa: quantomeno tu diventi un riferimento per tutti ed è proprio di questo che tanti hanno bisogno.

Oroscopo Paolo Fox: le stelle di Sagittario e Cancro

Più ci avviciniamo alla parte centrale della settimana e più tornano forza e coraggio per il Sagittario: domani e giovedì, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, Mercurio e Venere inizieranno un transito importante. Quale migliore occasione per farti notare? A te piace essere al centro dell’attenzione e adesso addirittura anche l’amore tornerà a vivere una stagione di grande impegno. Le stelle promettono novità un po’ per tutti.

Per il Cancro nei primi giorni di novembre è già arrivato un piccolo miglioramento rispetto a ottobre: questo riguarda il lavoro. Adesso bisognerebbe recuperare anche un po’ di emozioni positive: sarà più facile decidere cosa fare e direi di programmare un evento per il fine settimana che, a giudicare dalle stelle, sarà piuttosto impegnativo e importante. Se, a volte, le persone non ti capiscono, forse è anche perché cercare di esplorare le tue sensazioni più vere è difficile.

