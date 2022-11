Oroscopo Paolo Fox oggi, 15 novembre 2022/ Toro, Acquario, Leone e Scorpione

Una nuova settimana, che spacca in due mese, è entrata nel vivo oggi, martedì 15 novembre 2022: è per questo motivo che è il momento di andare a scoprire quale futuro ha dettato l’oroscopo Paolo Fox. L’esperto di astrologia quotidianamente esprime le sue previsioni durante la rubrica Latte e Stelle, che va in onda sulle frequenze di Radio Latte e Miele. In questa rubrica siamo sempre pronti a riassumervi tutto ciò che ha svelato. L’approfondimento in questione è dedicato ai nati sotto il segno di Toro, Acquario, Leone e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: gli astri di Toro e Acquario

Caro Toro. Superiamo le ultime due settimane: troppe opposizioni planetarie! L’oroscopo di Paolo Fox ha spesso anticipato che il 2022 avrebbe tagliato rami secchi, ma il 2023 porterà qualcosa in più. Prima Venere e poi Mercurio torneranno neutrali ed ecco perché spero che anche le coppie che hanno avuto dei profondi dissensi potranno trovare un accordo entro la fine di dicembre. Un amore può tornare protagonista.

Forse questa Luna oggi crea qualche disagio o una piccola agitazione all’Acquario, essendo opposta. È un periodo un po’ critico e avere pianeti contro significa anche dover far fronte a qualcosa di imprevisto. La novità è che, da domani, questo cielo diventerà più armonioso, ci saranno più emozioni positive. Per l’amore, dipende dalla relazione che stai vivendo ma, se ci sono state delle incomprensioni, questa Venere aiuterà a dare qualche slancio in più. Se un progetto d’amore è naufragato invece, bisognerà ovviamente solo voltare pagina.

Oroscopo Paolo Fox: il martedì di Leone e Scorpione

Caro Leone. Dimentichiamo le prime due settimane di novembre, perché anche tu, come altri segni, sei rimasto un po’ vittima delle circostanze. Organizzare qualcosa di piacevole e divertente, accanto a persone che stimi, non solo è utile, ma addirittura ora è un dovere! Da mercoledì, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, si riparte e i cuori solitari sono invitati a guardarsi attorno: ora è possibile anche innamorarsi di nuovo.

Giornata velata da qualche piccola tensione di troppo per lo Scorpione. Che cosa succede in questo momento? Nulla di grave, ma non ricadere in vecchie problematiche legate al passato, perché è probabile che in queste ore tu senta che qualcosa debba essere rimesso in gioco. Se posso darti un consiglio, cerca di ritrovare un po’ di tranquillità: è più che mai utile, in questo momento. Ci sono delle situazioni che devi tentare di risolvere al più presto.











