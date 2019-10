OROSCOPO PAOLO FOX/ Oggi 15 ottobre 2019: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo di oggi 15 ottobre 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna sulle frequenze dell’emittente radiofonica LatteMiele per la giornata di oggi, martedì 15 ottobre 2019. Il noto astrologo ha tenuto la consueta rubrica Latte e Stelle, andiamo a vedere cosa ha detto segno per segno. L’Ariete dovrà fare grande attenzione dal punto di vista economico, col denaro che può essere un problema visto le tantissime spese insorte in questo periodo. I Gemelli hanno grandi energie, ma devono superare quelli che sono i problemi accusati e bisogna farlo assolutamente prima di dicembre. Il Leone è alla ricerca di una salvezza che in alcuni casi viene considerata moto complicata viste le varie situazioni che si sono articolate. La Vergine deve trovare la forza per reagire, cercando di muoversi verso delle risposte che orma fin da troppo tempo hanno affollato la mente. Staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi giorni. Clicca qui per l’oroscopo della settimana

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

In merito all’oroscopo di Paolo Fox ora andiamo a vedere i segni nel dettaglio, partendo da Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il Sagittario per innamorarsi ha bisogno di vivere qualcosa di speciale. Se non si vivono cose particolari non si è contenti. Non si vuole il solito tram tram e si è sempre alla ricerca di una nuova missione da compiere. Bisogna cercare di completare il progetto entro fine novembre. Giove aiuta i lavoratori autonomi. Il Capricorno è forte, si è noti per aver successo a lunga scadenza. Bisogna iniziare a programmare il 2020. Non serve uno sproloquio, quando si parla con il segno meglio essere stringati. L’Acquario è governato da Urano e in questi giorni il segno non ci sta a fare la solita vita e anche se siete molto presi in questi giorni si vive nell’indecisione. I Pesci ora hanno un oroscopo importante se devono recuperare un rapporto oppure riavvicinarsi a una persona. Se c’è una relazione a cui si tiene nelle giornate di venerdì, sabato e domenica ci saranno mille occasioni. Attenzione solo se si vivono più storie nella propria vita. Novità nel lavoro dove dopo difficoltà verso fine settembre arriva una conferma.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Voltiamo pagina per quanto riguarda l’oroscopo di Paolo Fox e soffermiamoci su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il Leone deve ritrovare stabilità, oggi e domani fatica e arrabbiature. Anche se Giove protegge a livello professionale queste 48 ore non sono così lucide. Prendete tutto con calma. In famiglia piccole tensioni. La Vergine deve muoversi e agire. Ci si augura che non ci sia troppo pudore nel vivere le storie d’amore. Cambiate questa condizione. Adesso potete scoprire un po’ di cose nuove. Per chi ha attività in proprio però possono nascere risorse entro il 2020. Grandi prospettive in amore e a lavoro. La Bilancia è libera dalla opposizione della Luna che ha condizionato questo fine settimana. Ben venga il martedì che risolve e libera da un peso. Tra oggi e domani soldi da spendere. Per il lavoro non è facile trovare l’accordo. Bisogna fare le cose al meglio ma è come se adesso ci si trovasse in una condizione che non permette di avere il meglio. Ci si sente poco amati, ci si deve dar da fare e questo può stressare. Lo Scorpione deve fare grandi progetti per il futuro. Questi due giorni sono però sottotono. Non bisogna agitare le acque e non mettersi contro qualcuno come fatto agli inizi di agosto. Anche queste 48 ore si nota che sale il tasso di intolleranza. Se ci sono persone che non si sopportano il segno è molto protetto. Si invitano quelli che vogliono ora rivelare il proprio amore a organizzare qualcosa di bello tra questo venerdì e la domenica.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Concludiamo lo studio dell‘oroscopo di Paolo Fox con Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete deve stare molto attento al denaro perché sono delle giornate fastidiosi con tantissime spese in più. Spese sono legate al quotidiano oppure a eventi di tipo imponderabile. Dovete mettere in conto molte cose. Periodo frenetico. Non è molto soddisfacente a livello professionale. Questo è bene per voi perché ora meglio fare e sbagliare piuttosto che rimanere inattivi. Il Toro martedì e mercoledì ha delle giornate in cui in questo momento si avrà la tendenza a puntualizzare. Momento particolare ma poche polemiche. Da quando Urano è nel segno c’è bisogno di regolare dei conti e metter anche a posto tante cose. Situazione astrologica sotto pressione. La Luna che transita in questo segno invita alla cautela se c’è qualcosa che non va. I Gemelli hanno un effetto di energia. Molti problemi vanno risolti da dicembre. Anno di grande fatica a livello fisica. Uscite da un periodo piuttosto stressante. Dovete fare le cose giuste e riposarvi. Per fare troppo a volte state male. Entro venerdì incontri e amicizie fanno breccia. Il Cancro insieme a Vergine, Gemelli e Scorpione può avere una risorsa in più da sfruttare. Già da martedì Venere è favorevole e lo sarà in particolare anche nel fine settimana. Sabato 19 e domenica 20 belle per gli incontri.



