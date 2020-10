Oroscopo Paolo Fox oggi 15 ottobre 2020/ Che giornata sarà? Toro, Gemelli, Bilancia, Scorpione e…

L’oroscopo di oggi di Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco un breve riepilogo delle previsioni astrologiche di Paolo Fox per la giornata di giovedì 15 ottobre 2020, trasmesse in anteprima da Radio Latte e Miele all’interno della rubrica radiofonica Latte & Stelle.. E allora analizziamo i primi quattro segni. Ariete: La Luna in opposizione sembra poter riportare a galla alcune situazioni che sembravano essersi concluse. Nonostante i miglioramenti degli ultimi tempi la situazione continua ad essere abbastanza instabile e per riuscire ad arrivare a delle soluzioni definitive sarà necessario attendere almeno l’arrivo di Dicembre. Toro: Con Venere favorevole molti potrebbero riuscire a recuperare qualche emozione legata ad una relazione che ultimamente potrebbe aver vissuto qualche difficoltà. Le piccole problematiche pratiche degli ultimi mesi e le ripercussioni che potrebbero aver avuto in ambito sentimentale presto si risolveranno. Gemelli: Dopo un inizio di settimana piuttosto pesante, ora sembra finalmente possibile ottenere qualcosa in più. Resta qualche perplessità in amore, nonostante un lieve miglioramento, ma per quanto riguarda il resto queste ore potrebbero aiutare a risolvere alcuni problemi. Cancro: L’andamento di questo periodo continua ad essere altalenante e questa giornata sembra registrare un lieve calo: per riuscire a sentirsi meglio potrebbe essere necessario riuscire a distaccarsi da alcune situazioni, senza però lasciarsi andare alla sensazione di avere tutti contro.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: cosa dice oroscopo di Paolo Fox

Andiamo avanti nel viaggio tra i segni zodiacali con l’oroscopo di Paolo Fox. Leone: Durante queste giornate sarà possibile contare su una notevole dose di energia, utile a portare avanti alcuni importanti cambiamenti lavorativi. Per trascorrere al meglio queste ore sarebbe bene riuscire ad adottare un atteggiamento conciliante, anche quando ciò richiede accettare alcune condizioni di compromesso. Vergine: Queste settimane continuano a proporre nuove sfide e possibilità da cogliere prontamente. Per riuscire a trarre il massimo da questa situazione astrologica sarebbe bene riuscire ad osare di più. Favoriti i sentimenti. Bilancia: Oggi la Luna nel segno sembra poter facilitare la risoluzione di alcune piccole difficoltà. Dopo mesi piuttosto difficili, ora finalmente sembra possibile riuscire ad ottenere qualcosa in più anche all’interno dell’ambito lavorativo. Scorpione: Il transito di Mercurio all’interno di questo segno potrebbe riuscire a donare una buona dose di saggezza utile a sfuggire dalle provocazioni e risolvere qualche piccola difficoltà. Il prossimo anno potrebbe risultare difficile attuare cambiamenti radicali, per questo sarebbe bene riuscire a recuperare ora tutte le energie necessarie.

Oroscopo di Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Completiamo l’analisi dell’oroscopo di Paolo Fox su LatteMiele con gli ultimi quattro segni. Sagittario: Dopo alcune giornate piuttosto difficili, in linea con i ritardi e le frustrazioni dovute agli ostacoli dei mesi scorsi, questo giovedì sembra garantire un parziale recupero. Nonostante alcuni piccoli blocchi si potrà presto contare su delle ottime opportunità per i progetti in ballo. Capricorno: Nonostante la grande energia che sembra caratterizzare questa settimana, durante la giornata di oggi potrebbe nascere qualche tensione. Attenzione ai rapporti con Ariete e Bilancia. Acquario: Con l’arrivo del 2021 sarà possibile realizzare qualche importante progetto a lungo desiderato, ma sarà necessario riuscire ad organizzare al meglio tutti i cambiamenti che potrebbero contribuire a questa trasformazione. Pesci: L’inizio di questa settimana potrebbe aver portato una grande tensione e qualche conflitto, specialmente in ambito sentimentale. Chi si trova a vivere una relazione già abbastanza problematica dovrebbe evitare di esasperare i conflitti.



