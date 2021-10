Oroscopo Paolo Fox oggi 15 ottobre 2021/ Capricorno, Acquario e Pesci: che succede?

L’oroscopo Paolo Fox torna anche oggi, venerdì 15 ottobre. Le previsioni che vedremo in questo approfondimento riguardano i nati sotto il segno del Capricorno, dell’Acquario e dei Pesci. L’esperto di astrologia, nel corso della rubrica Latte e Stelle, in onda su Radio Latte e Miele, ha rivelato cosa accadrà nelle prossime ore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 ottobre 2021/ Tutto su Toro, Vergine e Capricorno

Oroscopo Paolo Fox, cosa accadrà oggi a Capricorno e Acquario

Per il Capricorno: cercate di non farvi prendere troppo dal lavoro. Secondo l’oroscopo Paolo Fox il pessimismo che spesso vi caratterizza è stato smentito da buoni risultati recenti, ma a volte un po’ di relax può essere fondamentale. Il fine settimana può essere piacevole per quanto riguarda i rapporti sentimentali, l’arrivo di Venere dal 5 novembre garantirà tanti mesi di positività. Saranno supportati i rapporti in crescita e le nuove relazioni.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 ottobre 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro: le previsioni

Per l’Acquario: siete iperattivi, sempre in movimento ma non avete ben chiara la destinazione. Siete insofferenti sulla vostra condizione attuale ma non riuscite ancora a trovare una soluzione. In ogni caso il fine settimana potrebbe essere positivo per fare maggiore chiarezza. Da novembre potreste dover attuare dei cambiamenti, in particolare in ambito lavorativo. Spesso la passione non viene ricambiata con il giusto compenso economico.

Pesci, cosa ti riserva l’oroscopo Paolo Fox?

I prossimi tre giorni vedono il ritorno della luna nel segno per i Pesci. Secondo l’oroscopo Paolo Fox le cose sembrano cambiare in prossimità di novembre che segnerà una vera e propria svolta, soprattutto per chi ha subito una crisi nel mese di agosto. Chi vive già una relazione stabile avrà modo di rafforzarsi ulteriormente. Chi ha una nuova relazione deve cercare di stare più vicino al partner anche se viene da una recente separazione. In ambito lavorativo novembre sarà un mese cruciale per portare a termine o entrare nel vivo di progetti importanti.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 ottobre 2021/ Acquario, Bilancia e Gemelli: chi al top?

© RIPRODUZIONE RISERVATA