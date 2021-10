Oroscopo Paolo Fox oggi 15 ottobre 2021/ Cosa accade a Cancro, Leone e Vergine?

L’oroscopo Paolo Fox torna con le sue curiose e interessanti previsioni anche oggi, venerdì 15 ottobre 2021. L’esperto di astrologia, come di consueto, ha rivelato cosa accadrà ai segni dello zodiaco in occasione della rubrica Latte e Stelle, che va in onda su Radio Latta e Miele. In questo approfondimento vedremo cosa riservano gli astri ai nati sotto il segno di Cancro, Leone e Vergine.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 ottobre 2021/ Sagittario in amore, Bilancia e Scorpione…

Cancro, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox per oggi?

Per il Cancro: il fine settimana sarà positivo per chi cerca un recupero in ambito sentimentale, grazie alla luna in posizione positiva. Il suggerimento dell’oroscopo Paolo Fox: siate maggiormente generosi, soprattutto in funzione dell’arrivo di novembre che potrebbe rivelarsi complesso per le relazioni in crisi. In ambito lavorativo sono previste novità importanti per gli accordi e progetti in sospeso.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 ottobre 2021/ Capricorno, Acquario e Pesci: che succede?

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni per Leone e Vergine

La luna opposta genera una leggera stanchezza al Leone. Secondo l’oroscopo Paolo Fox troppe persone intorno che vi danno poche attenzione possono aumentare il vostro senso di irritazione. In amore forse potrebbe essere necessaria una pausa di riflessione.

I prossimi giorni potrebbero essere caratterizzati da un nervosismo in crescendo per la Vergine. La posizione opposta della luna caratterizza questa seconda metà di ottobre, forse dovreste riflettere su alcune questioni che vi tormentano da qualche tempo. Potrebbe essere il caso di prendere le opportune distanze, probabilmente anche in ambito familiare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 ottobre 2021/ Tutto su Toro, Vergine e Capricorno

© RIPRODUZIONE RISERVATA