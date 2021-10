Oroscopo Paolo Fox oggi 15 ottobre 2021/ Le previsioni Toro, Ariete e Gemelli…

Il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox torna anche oggi, venerdì 15 ottobre 2021. L’esperto di astrologia ha espresso le sue previsioni nel corso della rubrica Latte e Stelle, in onda su Radio Latte e Miele. In questo approfondimento vedremo cosa gli astri riservano ai primi tre segni dello zodiaco: Ariete, Toro e Gemelli.

Ariete e Toro, quali sono le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox oggi

Il periodo sta finalmente portando situazioni positive all’Ariete. Secondo l’oroscopo Paolo Fox nei prossimi giorni ci sarà più tempo per l’amore dedicandosi meno al lavoro e al senso di competizione. Alcuni progetti importanti potrebbero trovare un epilogo positivo nei prossimi due anni.

In questi giorni il Toro potrebbe accusare un po’ di stanchezza. In particolare l’umore non sarà dei migliori a causa della luna in posizione dissonante, ma tra sabato e domenica avrete modo di recuperare. Un senso di insoddisfazione in ambito amoroso vi disturba, in particolare per chi ha avuto delle crisi nel mese di settembre. Avrete l’occasione di mettere le situazione maggiormente in chiaro.

Oroscopo Paolo Fox: cosa accade ai Gemelli?

Peri i Gemelli: questo venerdì potreste sentire una discreta pressione che genera confusione. Secondo l’oroscopo Paolo Fox nel fine settimana arriverà una luna in posizione sfavorevole che non migliorerà la situazione. Se venite da tensioni pregresse in particolare in famiglia potreste dover riaprire discussioni interrotte. Cercate di dedicare maggior tempo alle ore di sonno.

