Oroscopo Paolo Fox oggi 15 ottobre 2021/ Sagittario in amore, Bilancia e Scorpione…

Bilancia, Scorpione e Sagittario. Cosa riservano le stelle ai nati sotto questi tre segni? A svelare le previsioni per oggi, venerdì 15 ottobre, è il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox. L’esperto di astrologia ha parlato nel corso della rubrica Latte e Stelle, che va in onda su Radio Latte e Miele. Vediamo subito cosa ha detto.

Bilancia, cosa riserva l’oroscopo Paolo Fox

Per la Bilancia: questo venerdì potresti raggiungere dei risultati importanti. Secondo l’oroscopo Paolo Fox chi sta avendo a che fare con una questione di carattere regale avrà un responso positivo in generale, che potrebbe inoltre portare dei vantaggi inattesi. La presenza di Marte nel segno però potrebbe generare ancora un leggero nervosismo, siate più rilassati.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per Scorpione e Sagittario

Per lo Scorpione: cercate di prestare maggiore prudenza in questa giornata in attesa di un fine settimana più libero. Negli scorsi giorni potrebbero esserci state delle discussioni in famiglia, oggi cercate di evitarle il più possibile. In fine settimana sarà positivo per la sfera amorosa, mentre per il lavoro qualche novità potrebbe arrivare verso la fine del mese.

Venere nel segno garantisce una visione più completa dei rapporti sentimentali per il Sagittario. Secondo l’oroscopo Paolo Fox nel fine settimana potreste accusare un po’ di nervosismo a causa di qualcosa che non vi trova d’accordo con il partner. In ogni caso il cielo positivo garantisce un epilogo positivo anche per le questioni più complesse.

