Oroscopo Paolo Fox oggi, 15 ottobre 2022/ Ariete, Bilancia, Toro e Scorpione

Un weekend che spacca in due il mese è entrato nel vivo oggi, sabato 15 ottobre 2022: è per questo motivo che è il momento di andare a scoprire quale futuro ha dettato l’oroscopo Paolo Fox. L’esperto di astrologia quotidianamente esprime le sue previsioni durante la rubrica Latte e Stelle, che va in onda sulle frequenze di Radio Latte e Miele. In questa rubrica siamo sempre pronti a riassumervi tutto ciò che ha svelato. In questa occasione l’approfondimento è dedicato ai nati sotto il segno di Ariete, Bilancia, Toro e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 15 ottobre 2022/ Leone, Acquario, Vergine e Pesci

Oroscopo Paolo Fox: Ariete e Bilancia sulle montagne russe

Oroscopo Ariete

Per l’Ariete si parte subito con un sabato interessante al mattino, poi attenzione ai piccoli malintesi. L’oroscopo di Paolo Fox ricorda che, fino al 24 di questo mese, ci sono delle opposizioni planetarie che contrastano un po’ con quel senso di giustizia, forza ed energia che Giove nel segno vorrebbe portare. Non mancano soddisfazioni: c’è chi ha fatto qualcosa di importante e che sognava da tempo, ma adesso ci sono degli “oppositori”, ovvero qualcuno che rema contro oppure ci si sente un po’ scostanti, nervosi. Potrebbe capitare qualche giornata di tornare ad essere disfattisti, ma siccome il pessimismo non è nel DNA dei nati Ariete, si raccomanda prudenza domenica e, in questa giornata, di lasciarsi andare alle emozioni del cuore.

Oroscopo domani 15 ottobre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione/ Le previsioni

Oroscopo Bilancia

Alti e bassi anche per la Bilancia. Ecco una giornata che inizia in maniera tranquilla ma, dal pomeriggio alla domenica, occhio ai turbamenti! Momento cruciale per tutti i legami professionali, dopo uno squilibrio, con qualcosa che ha fatto saltare alcune situazioni durante l’estate. Comunque si segnala una fine dell’anno importante e, se qualche affare è rimandato, in questo periodo potresti trovare finalmente una via di uscita. Oggi però, nei rapporti di famiglia e di lavoro, attenzione alle polemiche.

Oroscopo Paolo Fox: quale futuro per Toro e Scorpione?

Oroscopo Toro

Caro Toro. Sappiamo che la fine del mese metterà di fronte a un “dentro o fuori” definitivo: quelli che hanno già chiuso una storia hanno bisogno di osservare quello che capita. Pochi sono i Toro che non protestano: Urano è entrato nel segno diverso tempo fa e ha promesso ai Toro di cambiare la loro vita. Un fatto un po’ particolare perché di solito il Toro non ama i cambiamenti, però per destino, per volontà, per orgoglio o altre condizioni, i riferimenti non sono più gli stessi. Se c’è una persona a cui tieni, devi cercare di stare tranquillo e se c’è un ex, attenzione ai soldi.

I Fatti Vostri: Classifica Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 ottobre 2022/ I segni al top

Oroscopo Scorpione

Per lo Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, avere tanti pianeti nel segno è importante perché permette di ottenere sollecitazioni. Ancora non è arrivato quel momento, perché sarà dal 23 che inizieranno i transiti migliori. Quindi abbiamo tempo tutta la settimana per iniziare a pensare a quello che desideri. Se vuoi cambiare qualcosa nel lavoro, una mansione o un ruolo, devi pianificare i progetti più importanti e agire nell’ultima settimana del mese e nella prima parte di novembre. Molti soldi sono stati maneggiati, ma più che altro usciti, forse un po’ troppo rapidamente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA