Oroscopo Paolo Fox oggi, 15 ottobre 2022/ Gemelli, Sagittario, Cancro e Capricorno

Un fine settimana prettamente autunnale sta entrando nel vivo con questa giornata di oggi, sabato 15 ottobre,: non può che rinnovarsi, dunque, il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox. L’esperto, come avviene quotidianamente, ha esposto le sue previsioni agli appassionati di astri nel corso della rubrica dal titolo Latte e Stelle, che va in onda sulle frequenze di Radio Latte e Miele. In questo approfondimento andremo a scoprire cosa c’è in serbo per i nati sotto i segni di Gemelli, Sagittario, Cancro e Capricorno.

Oroscopo Paolo Fox: la Luna di Gemelli e Sagittario

Oroscopo Gemelli

Caro Gemelli. Questa, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, è stata ancora una settimana importante: abbiamo avuto Mercurio, Venere, Marte e Sole favorevoli, con un Giove impetuoso. I creativi o quelli che dovevano superare un esame, secondo me, ce l’hanno fatta alla grande. Quelli che in questo momento non si sentono al top invece è probabile che siano tutte quelle persone che hanno rinunciato a essere curiose, quelle che non vogliono più combattere: ricordiamo che possiamo avere anche un buon oroscopo, ma dobbiamo agire on prima persona. Quest’anno non è partito molto bene per i soldi, ma adesso è possibile rifarsi e addirittura, con Giove favorevole, avere qualcosa in più. È un cielo da vincitori per i sentimenti, in un modo o nell’altro.

Oroscopo Sagittario

Per il Sagittario, invece, la Luna opposta dice che stai scalpitando e poi, in questo momento, alcuni di voi si prenderanno delle libertà. Le coppie più forti sono quelle in cui, se uno dei due manca per qualche tempo, non si pensa alla gelosia e non si è sospettosi. Allora i Sagittario che vivono un buon legame potrebbero dire al partner: “Voglio starmene per conto mio, voglio fare una settimana in un posto diverso da quello che abitualmente frequento e magari ci vado con degli amici”. Questo va accettato. Chi è indipendente troverà l’occasione per farsi valere e guadagnare qualcosa di più a novembre.

Oroscopo Paolo Fox: alti e bassi per Cancro e Capricorno

Oroscopo Cancro

Cancro, anche tu, da maggio, stai rivedendo tutta la tua vita. È chiaro che ognuno ha la propria esistenza: c’è chi si è fermato davvero e chi invece deve capire cosa desidera. Ogni tanto ti capita di battibeccare e discutere con delle persone con le quali non varrebbe neanche la pena considerare. Buoni i successi di fine mese! Se ti stai impegnando per superare una prova, avrai voti importantissimi. In questi giorni, anche oggi, forse conviene essere un po’ mediatori.

Oroscopo Capricorno

Per il Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, questo è un periodo faticoso, ma importante per gettare le basi per un grande 2023. Chi ha la fortuna di avere un ruolo magari in questi giorni è molto affaticato e troverà difficile accontentare una persona e contemporaneamente scontentarne un’altra ma, più ci avviciniamo alla fine del mese, più c’è chiarezza. La nuova opposizione di Giove, che tanto nuova non è, in questi giorni è più mite nei tuoi confronti e mi piace, perché ci saranno tre mesi di ragionamento e di tregua. L’importante è uscire a testa alta da ogni situazione e questo accadrà puntualmente. Oggi un po’ di fatica si fa sentire.

