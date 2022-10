Oroscopo Paolo Fox oggi, 15 ottobre 2022/ Leone, Acquario, Vergine e Pesci

È arrivato anche oggi, sabato 15 ottobre 2022, il momento di andare a scoprire quale futuro ha dettato l’oroscopo Paolo Fox per questo apice del weekend. Gli appassionati sanno che l’esperto di astrologia quotidianamente esprime le sue previsioni durante la rubrica “Latte e Stelle”, che va in onda sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Se doveste esservelo persi, però, non disperate: siamo sempre pronti a riassumervi tutto ciò che ha svelato. In questa occasione l’approfondimento è dedicato ai nati sotto il segno di Leone, Acquario, Vergine e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni per Leone e Acquario

Oroscopo Leone

È un weekend che trova vincente il Leone, con un solo dubbio la fine di ottobre e in questo caso l’oroscopo di Paolo Fox si riferisce soprattutto a coloro che hanno qualche dubbio in amore: se una persona non ti convince oppure pensi dei essere stato fin troppo generoso nell’ascoltare i lamenti di chi non vuole cambiare, dal 24 di questo mese ti sentirai stanco di sentire sempre le solite cose. Allora qui darai un ultimatum: consiglio quindi a chi frequenta un Leone di essere molto chiaro. Voglia di emozioni nuove!

Oroscopo Acquario

L’Acquario invece, in questo periodo, si propone in maniera intensa, positiva e, in amore, libera. Una libertà che non si significa tradimenti, ma che non sopporterà ingiustificate gelosie, sospetti, pedinamenti. Nelle coppie di vecchia data, in cui c’è già stata una delusione, questo periodo potrebbe definire meglio i tempi di una relazione. Se una storia continuerà o no lo si capirà dopo il 23. Molti Acquario infatti si staranno chiedendo se stanno con la persona giusta. Periodo sempre creativo, per quanto riguarda il lavoro.

Oroscopo Paolo Fox: cosa dice per Vergine e Pesci?

Oroscopo Vergine

Cara Vergine. Piano piano, le cose iniziano a funzionare e ancora di più dalla fine del mese. Gli inizi di ottobre sono stati pesanti e addirittura c’è chi ha cercato della tranquillità. Alcune persone sanno di dover fare qualcosa per se stesse, come iniziare una cura oppure semplicemente ritrovare un buon equilibrio e hanno programmato, per la seconda metà di novembre, delle azioni ben precise. Cercate di essere positivi! La vita di coppia è stata soggetta a qualche tensione nel mese di settembre oppure a qualche lontananza che ora bisogna cercare di eliminare.

Oroscopo Pesci

Anche per i Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, stiamo andando verso un percorso di recupero, ognuno secondo le proprie possibilità di base. Sarà facile raggiungere un grande traguardo: i lavoratori dipendenti, che a settembre volevano buttare tutto all’aria oppure non sapevano dove andare, ora avranno una certezza in più. Chiedete qualcosa di meglio! Non fermatevi, in amore, alla prima tentazione, perché con un cielo così importante potrebbe essercene una seconda e anche una terza. Più ci avviciniamo alla fine del mese e meglio sarà. Questa serata porterà consiglio, proprio in amore.

