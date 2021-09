Oroscopo Paolo Fox oggi 15 settembre 2021/ La giornata per Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno, Acquario e Pesci. vengono posti sotto i riflettori dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di mercoledì 15 settembre 2021. Le previsioni sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

Oroscopo Paolo Fox, focus su Capricorno e Acquario

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox per il Capricorno la presenza favorevole della Luna nel segno favorirà l’aspetto sentimentale. In ambito lavorativo sentirete una leggera insoddisfazione, sopratutto dal punto di vista del tornaconto economico in confronto a quanto si sta facendo e all’impegno che si sta mettendo. Attenzione alla possibilità di un ritorno inaspettato, telefonate e contatti a sorpresa in vista.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 settembre 2021/ Tutto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

Per quanto concerne l’Acquario, sarà un mercoledì che comporta vantaggi, Marte ha iniziato un transito importanti: se siete alle prese con dei cambiamenti radicali o dei nuovi progetti sarà difficile ambientarsi a un nuovo stile di vita, cercate di seguire sempre la vostra volontà. Fare cose controvoglia potrebbe avere effetti controproducenti sulla salute, questo è normale soprattutto quando Urano presso e quando Saturno e Giove sono nel segno. Attenzione alle relazioni, in particolare con il Toro.

Oroscopo Paolo Fox previsioni 14-15 settembre 2021/ Sagittario sottotono, Pesci...

La giornata secondo l’Oroscopo Paolo Fox per i Pesci

L’Oroscopo Paolo Fox si occupa infine dei Pesci: mercoledì sarà una giornata particolarmente movimentata positivamente. I risvolti più interessanti sono previsti verso domenica che potrà essere una giornata cruciale per superare alcune situazioni spiacevoli. Non tutti vivranno emozioni d’amore ma cercate di rivalutare il vostro atteggiamento in ambito relazione, pensando maggiormente a quanto potete dare piuttosto a ciò che desiderate ricevere. Chi vuole essere compreso deve dare comprensione, è un avvertimento utile per tutti coloro che hanno vissuto una crisi d’amore e vogliono uscirne.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 settembre 2021/ Cancro, Leone e Vergine: amore e lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA