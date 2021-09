Oroscopo Paolo Fox oggi 15 settembre 2021/ Le stelle per Cancro, Leone e Vergine

Per questo mercoledì 15 settembre 2021, ecco quelle che saranno le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox trasmesse come ogni giorno sulle frequenze di Radio Latte e Miele: focus su Cancro, Leone e Vergine.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni per Cancro e Leone

Per il Cancro secondo l‘Oroscopo Paolo Fox la presenza di Venere e della Luna in posizione favorevole, unita anche a una Luna buona fino a domenica, sarà fondamentale per recuperare il terreno perduto in ambito sentimentale, soprattutto se ultimamente ci si è isolati. Si potrebbe scoprire che una persona sempre considerata amica potrebbe invece rappresentare qualcosa di più. In particolare domenica avrete l’occasione giusta per mettervi in gioco. Attenzione a non seguire interessi sbagliati, gli amori difficili sono da evitare.

Se sei del Leone secondo l‘Oroscopo Paolo Fox, state vivendo un periodo di grande ambizione, caratterizzato dalla voglia di tornare protagonisti, in particolare in ambito lavorativo. Il Leone d’altronde al Sole ci sta bene, essendo da esso governato. Un cambiamento recente vi ha un po’ destabilizzato, ma con la giusta cautela riuscirete a dimostrare il vostro valore. In ambito sentimentale potreste sentirvi leggermente spaesati, sarà meglio dunque essere cauti e capire bene la situazione prima di prendere qualsiasi iniziativa.

Cosa dice l’Oroscopo di Paolo Fox per la Vergine?

La rassegna dei segni dell’Oroscopo Paolo Fox arriva alla Vergine: approfitate della posizione favorevole di Venere per cogliere tutte le ottime occasioni che vi possono capitare. Che si tratti di una nuova opportunità lavorativa o di una questione sentimentale interessante, non siate restii. I sentimenti possono diventare di riferimento, mercoledì e giovedì saranno le giornate migliori e questo segno sarà più forte e intrigante, fino a febbraio dell’anno prossimo ci sarà un cielo davvero di rilievo.



