Oroscopo Paolo Fox oggi 15 settembre 2021/ Previsioni per Ariete, Toro e Gemelli

Ecco le previsioni per i primi tre segni zodiacali secondo l’oroscopo Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Toro e Gemelli per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di mercoledì 15 settembre 2021.

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox su Ariete e Toro

Se sei nato sotto il segno dell’Ariete, sta per iniziare un periodo dove sarete dominati dalla rabbia inespressa. La presenza di diversi pianeti in posizione opposta potrebbe rendere particolarmente movimentate le vostre giornate. Tutto ciò che per voi non andrà bene vi renderà particolarmente irrequieti. L’anno che verrà ha comunque in serbo momenti interessanti grazie alla presenza stabile di Giove nel segno. Sappiate che la pazienza che non è mai stato il vostro forte potrebbe risolvere alcune situazioni.

Toro: Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox nonostante la fatica che caratterizza il periodo, ritroverete le energie giuste. Mercoledì e giovedì saranno giornate positive con la Luna in trigono, ma in amore qualche situazione potrebbe destare un po’ di preoccupazione a causa di un po’ di distrazione, forse a causa di qualche rapporti in revisione. Sarà bene farà attenzione e forse sarebbe il caso di dedicarsi maggiormente al settore lavorativo.

L’oroscopo Paolo Fox: tutto sui Gemelli

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa accadrà ai Gemelli: l’agitazione di inizio settimana sembra finalmente essere superata, tra lunedì e martedì c’è stato un po’ di disorientamento ma mercoledì avrete finalmente una buona dose di tranquillità. Avete sempre tante idee, saranno rafforzate dall’appoggio di Marte ma bisognerà dimostrare la giusta pazienza per costruire passo passo i vostri obbiettivi. In ambito relazionale sarete tranquilli almeno fino a sabato.

