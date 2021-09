Oroscopo Paolo Fox oggi 15 settembre 2021/ Tutto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

E’ l’ora di conoscere le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox trasmesse sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di mercoledì 15 settembre 2021 per Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Bilancia e Scorpione, la giornata secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Si parte dalle previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per la Bilancia: le preoccupazioni vi attanagliano per la paura che alcune cose possano andare diversamente da come vorreste, cercate di pensare positivo. Se non c’è nulla da fare c’è comunque la preoccupazione che tutto sia fermo. Marte entra nel segno, la presenza di Mercurio nel segno potrà essere fondamentale se avete in cantiere un progetto lavorativo importante. Giove e Saturno sono attivi e quindi questo è un cielo di recupero.

Oroscopo Paolo Fox previsioni 14-15 settembre 2021/ Sagittario sottotono, Pesci...

L’Oroscopo Paolo Fox si occupa dello Scorpione: il cielo di questi giorni risulterà importante sopratutto per i sentimenti, grazie alla presenza favorevole della Luna fino al weekend. Dai sentimenti part-time a quelli che vogliono essere vissuti in maniera più intensa, a prescindere da come vivete gli aspetti relazionali, ogni emozione sarà esaltata. Qualche tensione in più sul lavoro, il segreto sarà saper ignorare alcune cose, come i più saggi sanno fare. Se hai il partner giusto potresti organizzare qualcosa di importante per domenica.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 settembre 2021/ Cancro, Leone e Vergine: amore e lavoro

Oroscopo Paolo Fox, previsioni per il Sagittario

Per quanto riguarda il Sagittario, secondo l’Oroscopo Paolo Fox, in questi giorni l’amore sarà centrale, c’è grande voglia di emozionarsi. Siete alla ricerca di circostanze passionali, di emozioni improvvise e diverse dal solito, di un colpo di fulmine per un segno che non ama la monotonia. Saranno possibili incontri interessanti, prestate la giusta attenzione. In ambito lavorativo troverete il giusto riscatto grazie ad una nuova opportunità o ai risvolti positivi di un vostro progetto. Forse sei un po’ in ritardo coi tempi, la giornata di venerdì per i contatti sarà interessante.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 settembre 2021/ Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA