Oroscopo Paolo Fox, oggi 15 settembre 2022/ Ariete, Toro e Gemelli: la giornata

Arrivati a giovedì 15 settembre 2022 tuffiamoci nel consueto appuntamento con le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox, come ogni giorno in onda su Radio LatteMiele. Vediamo quali sono le previsioni per i segni di Ariete, Toro e Gemelli.

Oroscopo Paolo Fox: tutto sull’Ariete

Ariete: L’unica cosa che può generare problemi è la fretta, con questo Mercurio in opposizione. Tra l’altro è un’opposizione particolare perché il pianeta tornerà in un segno non opposto, poi ritornerà opposto dal 10 di ottobre e quindi evidentemente ci sono dei problemi che riguardano la vostra salute oppure le questioni di soldi e andranno controllati nel tempo. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox quello che state facendo adesso è importante, ma dovete dare un po’ di tempo al tempo, soprattutto se ci sono stati dei danni o dei fastidi. I pianeti positivi sono comunque importanti: Giove e Marte sono favorevoli e lo dimostra la grande carica che ogni giorno mostrate di avere. La giornata di oggi funziona.

Cosa devono attendersi Toro e Gemelli secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Toro: Avere questa bella Luna nel segno è indice di forza, soprattutto perché in buon aspetto con Venere. Adesso dite quello che pensate, senza freni: in amore questo può essere più o meno positivo, a seconda della persona con cui avete a che fare. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox se la persona con cui state vi vuole bene e ha sempre mostrato affetto nei vostri confronti, potrete anche arrivare a completare un grande evento, se invece questa persona non è stata carina con voi in passato, beh allora stop! Lo stop qualcuno l’ha già dato l’anno scorso, però ricordiamo sempre che il Toro ha i tempi lenti, non tutti reagiscono nello stesso momento, però credo che la vera incomprensione sia partita dall’estate dell’anno scorso. Ora restano in piedi solo i rapporti veri.

Gemelli: Questa Venere dice che in amore dovete stare un po’ attenti. Magari non c’è una mancanza d’amore, ma manca il tempo per amare e questo potrebbe essere un problema, soprattutto per chi lavora troppo e per chi si affanna tanto. Due giornate belle saranno venerdì e sabato, perché la Luna sarà nel segno, ma cercate comunque di farvi scivolare le cose addosso in famiglia.

