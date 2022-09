Oroscopo Paolo Fox, oggi 15 settembre 2022/ Cancro, Leone e Vergine: il giovedì

Prosegue la settimana e su Radio LatteMiele è puntuale l’appuntamento dell’Oroscopo Paolo Fox: siamo arrivati a giovedì 15 settembre 2022, ecco tutto quello che c’è da sapere su Cancro, Leone e Vergine.

Oroscopo Paolo Fox: tutto sul Cancro

Cancro: Questo è un cielo che vi dice di attendere: quanto? Gli inizi del prossimo anno sono ancora di sistemazione. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox questo non è un periodo no, ma tra settembre e aprile, dovrete mettere a posto alcune cose: se siete stati poco bene, dovrete recuperare, se avete avuto un freno o magari in questi giorni state vivendo delle questioni nuove di lavoro, come la necessità di avere nuovi soci o collaboratori, vi troverete speso in imbarazzo, perché non saprete bene chi scegliere. Non preoccupatevi! Si cade in piedi e tra l’altro oggi la Luna vi aiuta ad essere un po’ meno collerici nelle relazioni interpersonali.

Il giovedì di Leone e Vergine secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Leone: È un grande cielo, perché Giove e Marte sono dalla vostra, però questa Luna mi dice che oggi siete impazienti e desiderosi di ottenere qualcosa che subito non si può ottenere. Considerate sempre che se ad agosto è nato una passione, continuerà. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox oggi è meglio essere cauti e gestire con prudenza anche gli impegni: non vorrei che per fare troppo rischiaste di fare poco. Recupero nel fine settimana.

Vergine: Venere nel segno, Luna favorevole: è un indizio di forza. Questo Marte dissonante mi fa venire in mente il periodo più cupo, quello di fine giugno: se qualcuno è stato male, in quel periodo, sta seguendo una cura per rimettersi in forma oppure deve evitare di tornare in condizioni di ansia e nervosismo che possono essere preoccupanti. Oggi comunque siete forti e potete fare molto. Semmai anticipate i tempi, perché venerdì vi troverò più distratti.

