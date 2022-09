Oroscopo Paolo Fox, oggi 15 settembre 2022/ Capricorno, Acquario, Pesci: previsioni

Le previsioni per la giornata di giovedì 15 settembre 2022, l’Oroscopo Paolo Fox si concentra nell’appuntamento quotidiano sulle frequenze di Radio LatteMiele sui segni di Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: previsioni per il Capricorno

Capricorno: Che bella Luna, che bella Venere e che belli voi! In questo momento vi imponete, anche se questo è un periodo di preparazione: persino chi supera un esame o vince una sfida è solo all’inizio di un grande capovolgimento in positivo della situazione che darà il massimo nella primavera del prossimo anno. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox siete in corsa per arrivare a un grande traguardo, ma in questi giorni c’è più fatica che altro. Comunque avrete più visibilità dell’anno scorso. Attenzione ai contratti e alle questioni legali, con questo Giove che è un po’ sotto pressione e potrebbe preoccupare soprattutto i nati di fine dicembre.

Acquario e Pesci, che giovedì sarà secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Acquario: Queste sono giornate abbastanza agitate nell’ambito del lavoro: chi ha delle consegne, chi deve fare delle cose di corsa è veramente stressato. Forse vorreste vivere più liberamente questa giornata, ma è già capitato ieri di essere sotto pressione. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox via libera invece da venerdì! Oggi è importante anche non agitare le acque in amore e soprattutto non riversarvi conflitti nati sul lavoro o che hanno comunque altre origini.

Pesci: Una giornata buona, mentre venerdì e sabato saranno un po’ insidiose. Confidate sul 2023, anche se vi sembra lontano: il tempo vola! Non bruciate le tappe, soprattutto emozioni che contano, e ricordate che sì, questo è un momento confuso: siete anche un po’ sopra le righe anche nei toni delle discussioni, con Marte e Venere contro. Questo però è proprio il momento in cui potete ribadire quello che volete fare. Se un progetto non è iniziato al meglio, confidate sul 2023; se un amore in questi giorni vi sembra lontano e voi avreste bisogno di protezione, potete decidere cosa fare, però le decisioni prese adesso sono basate sull’istinto e, da fine anno, sulla razionalità. Se quindi ci tenete a una persona, cercate di farvi scivolare le cose addosso. Argomento su cui tornerò soprattutto domani, con Luna e Venere contro: non fate passi falsi e cercate di rilassarvi un po’. In compenso domenica sarà una giornata sì.

