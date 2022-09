Oroscopo Paolo Fox, oggi 15 settembre 2022/ Tutto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

Arriva il giovedì e su Radio LatteMiele è puntuale l’appuntamento dell’Oroscopo Paolo Fox: siamo arrivati a giovedì 15 settembre 2022, ecco tutto quello che c’è da sapere su Bilancia, Scorpione e Sagittario.

L’Oroscopo Paolo Fox svela il giovedì della Bilancia

Bilancia: La Bilancia ha iniziato questa settimana in maniera faticosa, con la Luna opposta: cautela! Sapete che la vostra vita è un po’ in rivoluzione e altri segni hanno un’esistenza un po’ particolare: sulla giostra dei sentimenti, in questo periodo, Bilancia e Cancro se la stanno giocando parecchio. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox è un momento in cui si può anche abbandonare qualche reticenza del passato, per tornare a essere più sereni. Ecco perché vi ho fatto i complimenti negli ultimi giorni, perché pensavate di non farcela a maggio e invece siete degli eroi! Siete riusciti a superare tanti conflitti e anzi, vi do un consiglio: meno pensate al passato e meglio è, soprattutto se l’amore non è stato all’altezza della situazione.

Oroscopo Branko settimanale 16-22 settembre 2022/ Previsioni per Cancro, Leone e...

Oroscopo Paolo Fox: cosa c’è da sapere su Scorpione e Sagittario

Scorpione: Potrebbero esservi capitati, di recente, dei problemi che fanno perdere un sacco di tempo: un guasto all’automobile, un piccolo problema che riguarda la casa o cose che comunque ti fanno sbuffare. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox in certi momenti, soprattutto oggi, con la Luna opposta ti fanno pensare: “Ma possibile che capitino tutte a me?”, però insomma poi ti rendi conto che i problemi della vita sono altri e che abbiamo delle buone stelle per esempio per l’amore e le relazioni, dato che in agosto lo Scorpione non è stato proprio premiato da questo cielo. Oggi però bisogna stare un po’ attenti a questa lieve amarezza o qualche piccolo fastidio che fa perdere tempo.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 15 settembre 2022/ Cancro, Leone e Vergine: il giovedì

Sagittario: Parla oggi, non parlare domani e venerdì e sabato saranno giornate un po’ agitate. Non vorrei che qualcuno si dimenticasse del partner: doppia prudenza, se in ballo ci sono un compleanno oppure un anniversario e il partner si aspetta qualcosa da voi che non concedete. Il rischio di discutere o annoiarsi è altissimo. Ancora più attenzione per chi vive due storie: questo è un periodo in cui qualche altarino potrebbe saltare.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Branko settimanale 16-22 settembre 2022/ Previsioni per Ariete, Toro e Gemelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA