OROSCOPO PAOLO FOX/ Oggi 16 agosto 2019: Sagittario, Leone, Acquario, Pesci

Oroscopo di oggi venerdì 16 agosto 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista oggi, 16 agosto 2019, ai microfoni di LatteMiele. Sulla nota stazione radiofonica ha tenuto la consueta rubrica Latte e Stelle. Andiamo a vedere quanto ha detto segno per segno. L’Ariete capisce che le cose al momento non sono tutte chiare e cerca di trovare una situazione importante per rilanciarsi sul campo del lavoro. Per il Toro la seconda parte di questo mese sarà molto importante, in preparazione di un autunno che segnerà la riscossa. Per i Gemelli ci sono stati eventi molto complessi che hanno portato ad esagerare, alzare la voce, ben oltre i propri limiti. Il Capricorno ha voglia di affrontare la vita con molta calma, evitando di buttare tutto all’aria. L’Acquario è stato costretto ad affrontare tutto con troppa frenesia e ora rischia di sentirsi travolto dalle emozioni. Clicca qui per l’oroscopo della settimana.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

L’analisi dell’oroscopo di Paolo Fox parte da Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Sagittario: Si è carismatici e c’è la possibilità di contagiare chi è attorno. Si è inoltre molto propositivi, se c’è un’idea in mente si può portarla avanti con molto successo. La Luna è dissonante, si potrebbe avere qualche piccolo fastidio. Capricorno: c’è voglia di costruire la propria vita lentamente, si odia buttare giù le cose per ripartire, ma è successo proprio questo. Acquario: si è passato delle giornate piuttosto frenetiche, e momenti di grande tensione. Si sono fatti dei piccoli sbagli, o delle piccole increspature che hanno rovinato il momento. Non si è molto forti in questo periodo, ma si andrà comunque avanti. Le cose adesso dovrebbero migliorare. Pesci: oggi e domani può arrivare una buona notizia, c’è qualche piccola soddisfazione, preludio di una grande rivalsa. Si tiene duro se si sente il bisogno di provare qualcosa in più, arriveranno buone notizie. Sarà possibile ripartire da zero, ma bisogna ridiscutere su qualcosa. Occorre parlare per affrontare le questioni.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Voltiamo pagina sull’oroscopo di Paolo Fox con Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Leone: stelle migliori per il segno, il weekend sarà all’insegna del sorriso. Si potrebbe avere una persona nel cuore, è un periodo importante per le relazioni. Fino a novembre le stelle promettono molta forza, si potrebbe imporre la propria autorità nel lavoro ma bisogna darsi da fare. Vergine: in questo periodo occorre farsi due conti, se non lo si fa molto probabilmente qualcuno lo farà al posto del segno. Bilancia: bisogna approfittare delle giornate di venerdì e sabato, queste giornate saranno interessanti. Scorpione: questa giornata andrà meglio rispetto al ferragosto, qualcuno ha avuto qualche preoccupazione e ci si è premurati molto per questo. Occhio a non esagerare, c’è un buon recupero in serata anche per l’amore.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Chiudiamo l’analisi dell’oroscopo di Paolo Fox con Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Ariete: le cose non sono del tutto chiare, forse c’è bisogno di saldare alcuni debiti. C’è qualche piccola baruffa con alcune persone natte sotto il segno dello Scorpione o del Leone, si vorrebbe stare un po’ più tranquilli e vivere emozioni vere. Toro: la seconda parte di agosto è importante, l’autunno sarà la stagione della grande riscossa. Gemelli: Negli ultimi tempi ci sono stati eventi che hanno messo alla prova la pazienza, c’è stata un po’ di sfortuna o si è incontrato qualcuno che ha creato ostacoli. Alcune questioni di lavoro sono in sospeso, bisognerà ridiscutere su qualcosa a fine mese. Cancro: ci si sente stanchi e nervosi, si percepisce che le cose che si fanno non suscitano il consenso degli altri. Non tutto scorre in maniera fluida come si vorrebbe, e la cosa impensierisce. Bisogna stare attenti nelle relazioni con gli altri.



