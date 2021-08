Oroscopo Paolo Fox, oggi 16 agosto 2021/ Acquario, Bilancia e Gemelli: le previsioni

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox accompagnano anche in data odierna il risveglio di tutti gli appassionati di astrologia. In questo focus specifico andremo ad analizzare i segni di Aria e le indicazioni fornite dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Siete impazienti di scoprire che cosa prevedono gli astri per i segni Acquario, Bilancia e Gemelli per quanto riguarda la giornata di oggi, lunedì 16 agosto 2021? Non vi resta dunque che proseguire nella lettura del presente articolo e vedere se le stelle vi saranno amiche.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Bilancia le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario è il seguente: superata la situazione di grande disagio vissuta fra venerdì e domenica, questo è un lunedì migliore. Cielo strano, perché è talmente forte la repulsione nei confronti di certe situazioni, di certe persone, che in questo periodo, non puoi ascoltare la legge della convenienza. Magari dentro di te pensi “mi converrebbe fare questa cosa”, poi sempre dentro di te non ce la fai! Perché poi sei una persona molto corretta, che detesta le bugie, anche perché non te le ricordi e quindi entri in contraddizione se le dici e hai bisogno di vivere in maniera molto serena. Restano conflitti proprio nei rapporti di lavoro, soprattutto se tu intendi fare delle cose oppure se in questi giorni cerchi di portare avanti dei progetti: ogni giorno c’è qualcosa che non va.

Ora invece è il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. Avere Venere nel segno non porta il superamento di tante incertezze, ma è probabile che in questi giorni tu voglia amare con più trasporto. Se c’è una persona che ti interessa, il fuoco dell’eros si può sviluppare in giornate particolari, anche nel prossimo fine settimana, e se c’è una crisi sarai tu a dettare legge e capire se vale la pena continuare oppure no. Persino una separazione può risultare liberatoria. Emozioni in arrivo.

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

I Gemelli concludono l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox con i segni d’Aria. Il fatto che Venere inizi un transito molto bello è di buon auspicio per il futuro: le prossime due settimane sono importanti, anche per quanto riguarda l’amore. Approfitta di questo periodo per dimenticare qualche vicissitudine negativa, poi i prossimi giorni sono proprio interessanti per le relazioni, per la famiglia. Sul lavoro o ci sono piccoli grattacapi, se ti dai da fare da questo momento, oppure si riparte da lunedì 30.

