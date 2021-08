Oroscopo Paolo Fox, oggi 16 agosto 2021/ Leone, Sagittario e Ariete: amore e lavoro

Si rinnova l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti gli appassionati dell’astrologia. In questo approfondimento, concederemo ampio spazio ai segni di Fuoco, con le previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete ansiosi di conoscere cosa riserverà la giornata odierna, lunedì 16 agosto 2021, ai nati Leone, Sagittario e Ariete? Non vi resta allora che scorrere verso il basso per leggere le parole pronunciate da Fox.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone recita quanto segue: “Superata la tensione vissuta tra venerdì e domenica, questa giornata è favorevole. Questo cielo alimenta buone prospettive, ma ci possono essere anche troppe tensioni dovute al fatto che hai dovuto effettuare un cambiamento nel lavoro o stai per sostituire una persona: è come se questo periodo ti mettesse alla prova. Non è che quello che hai fatto fino a oggi non conta, ma in qualche caso bisognerà ripartire da zero, sulla base delle esperienze che hai vissuto nel passato. Non prendertela se qualcuno ti prende in giro, non fare il permaloso o l’orgoglioso, perché il sorriso e l’ironia, anche se forzata, sono le armi migliori per dimostrare agli altri che sei forte: se te a prendi ottieni l’effetto opposto”.

Passiamo adesso alle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox dedicate a chi è nato sotto il segno del Sagittario. Avere la Luna nel segno in questo lunedì 16 agosto è promettente ed è sempre più importante definire le questioni di carattere lavorativo. Non si escludono spese per la casa e per trasferimenti. I Sagittario più arditi, soprattutto i più giovani (fra i 20 e i 30 anni), potrebbero pensare di andare a lavorare altrove. Spesso capita, nella vita del Sagittario, di avere a che fare con altre città:

o perché il lavoro porta a viaggi e cambiamenti, anche nel passato, oppure si conoscono persone di altre città. Il Sagittario si può innamorare di stranieri e può comunque vivere una vita da “nomade”, nel senso che si sente sempre pronto a cambiare. I nati Sagittario sono noti, quelli purosangue, per avere sempre le valigie pronte nell’armadio. Con i parenti per qualcuno è polemica: da tenere sotto controllo.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con l’Ariete. Da oggi in poi non ci sarà molto tempo per l’amore oppure, se c’è una persona che sfugge, ti arrabbierai. Vogliamo mettere da parte il discorso amore? Per poco comunque! Sei molto concentrato sull’attività e deve ripartire un progetto dal 10 settembre in poi o comunque una rinascita. Sono giornate di combattimento pieno: queste stelle possono essere anche interpretate come una sorta di preoccupazione per una persona cara che ha bisogno di aiuto e che magari ha qualche problema fisico o economico.



