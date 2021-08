Oroscopo Paolo Fox, oggi 16 agosto 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro: chi al top?

L’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche quest’oggi tengono compagnia a tutti gli appassionati di una materia, l’astrologia, tanto imperscrutabile quanto, in realtà, indicativa del destino quotidiano di ciascuno di noi. In questo approfondimento ci occuperemo dei segni d’Acqua, per mezzo delle indicazioni fornite dall’astrologo stesso in occasione del suo intervento su Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, lunedì 16 agosto 2021?

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione recita: “L’amore deve essere considerato come un punto di partenza per vivere meglio il futuro, quindi se c’è una persona che ti interessa, vai avanti! D0vresti avere superato la crisi di luglio; infatti, dal 27 giugno fino al 22 luglio, ci sono stati momenti difficili per alcuni. Stai sempre con la stessa persona? Hai perdonato? Vuoi andare avanti? Meglio così! Ricorda comunque che queste sono giornate tranquille, anche se nell’ambito del lavoro vorresti fare qualcosa di più”.

Chi è nato sotto il segno del Cancro cosa deve aspettarsi? Non agitare le acque in amore, solo per vedere se una persona ci sta o no, se è ancora dalla tua parte o pensa ad altro. Questa fase di instabilità passerà presto, però bisogna stare attenti, perché questi influssi sono nervosi nella vita privata. Alcune questioni tra parenti, anche (se ce ne sono) di spartizioni di beni e case, saranno di attualità. Quindi, nei rapporti con i fratelli e le persone della famiglia, ci vorrà un po’ di pazienza. Novità in autunno e conferme in arrivo, per quanto riguarda le questioni di tipo pratico.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. “Il segno dei Pesci oggi torna a essere un po’ scontento e non voglio pensare a un amore sempre teso, sempre contrastato, però bisogna capire da dove si parte: certo che chi ha vissuto una separazione non è che sia tanto allegro, chi ha vissuto una crisi recente, non è che sia tanto convinto di alcune promesse che ha fatto il partner, però il peggio è passato perché Venere non è più contraria. Attenzione a quel piccolo malumore che senti dentro. Alcuni nati Pesci tengono le cose dentro, non le dicono per paura di creare putiferio, poi però quando le emozioni negative si accumulano, si rischia di sbottare e di apparire agli occhi degli altri esagerati, se si dice qualcosa. Questo è un cielo importante per chi vuole fare progetti in vista dell’autunno riguardanti il lavoro, anzi proprio tu potresti pensare di chiedere una promozione o un miglioramento, che per ora non si possono ottenere, ma che via via che passano i giorni, soprattutto guardando il cielo di ottobre, novembre e ancora di più del 2022, saranno più facili da conquistare”.



