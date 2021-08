Oroscopo Paolo Fox, oggi 16 agosto 2021/ Previsioni Vergine, Capricorno e Toro…

Questo terzo lunedì del mese di agosto non può iniziare senza le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti gli amanti dell’astrologia. In questo approfondimento ci occupiamo dei segni di Terra e delle indicazioni fornite dall’astrologo nell’abituale appuntamento sulle frequenze di Radio Latte Miele. In particolare, cosa prevedono le stelle per i nati Toro, Vergine e Capricorno per quanto riguarda la giornata di oggi, lunedì 16 agosto 2021?

Oroscopo Paolo Fox 15 agosto 2021/ Ariete, Leone, Sagittario: che giornata sarà?

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno della Vergine e del Capricorno?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno della Vergine è il seguente: l’inizio di questa settimana è un po’ agitato. Lunedì e martedì sono due giornate con la quadratura della Luna. Si tratta sempre di un segno favorito dalle stelle, ma oggi e domani qualche preoccupazione, qualche tensione o magari un eccesso di stanchezza potrebbero capitare. Cerca di non ostinarti sulle scelte che credi giuste e ascolta anche il parere degli altri: non tutti, oggi e domani, saranno d’accordo con te.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 agosto 2021/ Capricorno, Toro, Vergine: le previsioni

Per il Capricorno questo è il momento della riflessione, soprattutto in amore. Le coppie non sono tutte in crisi, ma evidentemente c’è qualcosa da evitare: forse una provocazione? Da oggi in poi, anche in vista delle giornate del 18 e del 19, si potrebbe dire che “una parola è poca e due sono troppe”. Se hai intenzione di effettuare un cambiamento, portare avanti un nuovo progetto nell’ambito del lavoro, sfrutta questo momento: Mercurio è in aspetto buono, in riferimento soprattutto ai giovani. Non aspettate che passi un altro treno. Se c’è un lavoro da portare avanti, si può mediare, accettare un piccolo compromesso: non è un periodo che arricchisce, ma ricordiamo che ci troviamo anche in un momento di crisi, quindi bisogna accettare una mediazione per andare avanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 agosto 2021/ Chi al top tra Pesci, Scorpione, Cancro?

Toro, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Chiudiamo l’approfondimento dell’oroscopo Paolo Fox inerente ai segni di Terra con il Toro, che non deve sottovalutare il fatto che questa seconda parte d’agosto sarà più serena e direi addirittura che devi dimenticare quel momento di tensione e disagio che probabilmente hai vissuto anche nella giornata di Ferragosto, o comunque da venerdì 13. Ecco perché da oggi si apre un periodo di speranza: picco massimo il 19 per quanto riguarda anche le emozioni del cuore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA