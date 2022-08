Oroscopo Paolo Fox, oggi 16 agosto 2022/ Ariete, Toro e Gemelli: il martedì

Le previsioni per la giornata di martedì 16 agosto 2022, l’Oroscopo Paolo Fox si concentra nell’appuntamento quotidiano sulle frequenze di Radio LatteMiele sui segni di Ariete, Toro e Gemelli.

Oroscopo Paolo Fox: tutto sull’Ariete

Ariete: La Luna è nel segno ed è difficile restare fermi. Si può anche tenere un atteggiamento sospettoso, determinato, ma fare finta di nulla, di fronte a questo cielo così impetuoso, è quasi impossibile. I risultati dipendono dall’impegno personale, perché l’oroscopo segnala solo i momenti di grande importanza e questo lo è. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox molti Ariete saranno anche agitati, ma rispetto agli inizi dell’anno così fermi, saranno anche contenti di prendere tutto con la giusta capacità, con la giusta forza e piano piano si ingrana. Se poi c’è anche un amore, andrebbe seguito, soprattutto adesso.

Cosa devono attendersi Toro e Gemelli secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Toro: Una cosa che infastidisce è la polemica. Di solito i Toro non sono per i pettegolezzi ed è difficile che in questo periodo ci sia la voglia di aprirsi con persone di cui non ci si fida. È proprio questa grande selezione, che i Toro stanno facendo sia sul lavoro sia in amore, che fa la differenza con il passato. Ecco perché dico che chi ha una storia che non va la chiude e chi ha una relazione che funziona la conferma, perché si vogliono ottenere delle certezze. In ogni caso, il Toro adesso, “dentro o fuori”, si pone in una condizione di scelta.

Gemelli: Alcuni nati sotto il segno dei Gemelli pensano che sia giusto occuparsi dei problemi quando arrivano ed che non è saggio “fasciarsi la testa” prima del dovuto. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox per i Gemelli però è importante metterle in ordine queste idee, soprattutto se c’è la netta sensazione di aver fatto un po’ troppe cose e quindi bisogna riservare la propria attenzione e concentrazione solo a quello che vale. Giove favorevole ricorda che gli amori che confermano questo buon transito di Venere, al momento, sono importanti.

