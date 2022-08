Oroscopo Paolo Fox, oggi 16 agosto 2022/ Cosa attende Cancro, Leone e Vergine

Arriva il martedì e su Radio LatteMiele è puntuale l’appuntamento dell’Oroscopo Paolo Fox: siamo arrivati a martedì 16 agosto 2022, ecco tutto quello che c’è da sapere su Cancro, Leone e Vergine.

Oroscopo Paolo Fox: tutto sul Cancro

Cancro: C’è una sorta di indecisione e tensione che non sono state causate da te, ma da circostanze esterne: chi ha avuto un problema fisico, chi ha vissuto un fermo nel lavoro, chi fino a qualche mese fa sembrava inamovibile e adesso invece si è reso conto di dover partire da zero. Questo può essere vissuto con grande forza, se c’è un amore al fianco: i sentimenti possono essere più importanti di tutto il resto. Ecco perché le relazioni vanno curate.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 16 agosto 2022/ Tutto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

Cosa attende Leone e Vergine secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Leone: C’è un carico di energia in arrivo pazzesco! Per cui adesso i Leoni non dico che perdano i freni inibitori, ma quasi. Se qualcosa ti faceva del male, adesso è innocua, se avevi paura nel mostrare anche un tuo presunto difetto, adesso non te ne importa più nulla: “chi mi ama mi segua!” e chi no può anche andarsene. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox è normale che ci sia anche un po’ di agitazione per chi ha ricevuto un colpo basso sul lavoro, ma Giove è in aspetto buono, per cui, al più tardi entro la fine dell’anno, ci sarà la giusta “vendetta”: non compiuta dal Leone, ma dal destino! Perché nella vita, prima o poi, le persone che non valgono sono bloccate.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 16 agosto 2022/ Cosa attende Capricorno, Acquario e Pesci

Vergine: Se alcune questioni di lavoro preoccupano, bisogna cercare di risolverle: più che preoccupazioni odierne, è probabile che ci siano timori per il futuro, perché il periodo di grande forza e lotta sarà il prossimo anno, mentre adesso bisogna reinventarsi, fare delle cose nuove e creare nuove alleanze. Di chi fidarsi? La Vergine è un segno di terra e quindi si fida solo di se stesso, ma non si può fare tutto sempre da soli, come ad esempio l’amore: grande cielo per chi intensifica i rapporti e cerca qualcosa di più.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo 16 agosto: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci/ Amore, lavoro e salute

© RIPRODUZIONE RISERVATA