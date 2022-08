Oroscopo Paolo Fox, oggi 16 agosto 2022/ Cosa attende Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno, Acquario e Pesci: i segni zodiacali passati ai raggi X dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di martedì 16 agosto 2022 nella rubrica quotidiana su Radio LatteMiele.

Cosa si aspetta il Capricorno secondo le previsioni Oroscopo Paolo Fox?

Capricorno: L’impegno non finisce mai e tra l’altro, più ci avviciniamo alla fine dell’anno, e più questo impegno aumenterà. Quanto detesti le persone che chiacchierano a vanvera? Troppe parole non aiutano a crescere, non aiutano a colpire i bersagli che tu hai in mente. Tu sei per la sintesi e non sopporti tutto ciò che porta lontano dalla realtà. Ecco che questo è un momento importante per il lavoro: non credo che abbiate fatto molte vacanze o comunque non siete riusciti a staccare lo smartphone, perché siete troppo importanti per gli altri! A volte pensi “che si arrangino!” quelli che stanno intorno, ma poi sei troppo responsabile e non ci riesci.

Oroscopo Paolo Fox, tutto su Acquario e Pesci

Acquario: Non escludo che questa giornata sia piena di vitalità. L’Acquario è positivo quando inizia a pensare e sperare cose che magari gli altri considerano impossibili: credere nell’impossibile, in una realtà parallela a quella che viviamo e riempire di speranza la propria vita è bello e importante ed ecco perché tanti sono ammaliati da questo carattere. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox la Luna oggi è in aspetto interessante. Forse c’è qualche dubbio per i sentimenti e per i soliti soldi, perché l’Acquario è uno spendaccione. Attenzione ai nuovi amori: Venere è opposta e possono partire a rallentatore. Forse andrebbero meglio se part-time.

Pesci: È un cielo interessante. Le perplessità nel lavoro sono molte: se sei un dipendente, ti ritrovi a fare delle cose, ma vorresti farne altre. “Di necessità virtù”, sei comunque tu a dover spingere verso un cambiamento che magari non sarà immediato, ma posticipato. Non è più tempo di tollerare o cercare limitazioni d’amore perché adesso dev’essere portato in auge. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox in questo momento hai bisogno di sentirti protetto e di amare. Mercurio in opposizione richiede attenzione per il il denaro. Per fortuna c’è una grande dose di autoironia che spesso difende i Pesci dalle problematiche della vita e sarebbe il caso ora di sfruttarla.

