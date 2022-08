Oroscopo Paolo Fox, oggi 16 agosto 2022/ Tutto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

Prosegue la settimana e su Radio LatteMiele è puntuale l’appuntamento dell’Oroscopo Paolo Fox: siamo arrivati a martedì 16 agosto 2022, ecco tutto quello che c’è da sapere su Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Oroscopo Paolo Fox: previsioni per la Bilancia

Bilancia: Sei tra i segni, come Capricorno e Cancro, che da due o tre mesi stanno cercando di ritrovare un certo equilibrio e molti hanno già assistito a un cambiamento, anche interruzioni, trasformazioni. Se questa situazione di disagio è stata vissuta anche in amore, è tempo di cercare dei nuovi equilibri. Il futuro è con il segno della Bilancia, ma da qualche tempo i nativi si comportano come se dovesse capitare qualcosa da un momento all’altro. Curate un po’ di più la forma fisica. L’amore è in recupero, anche se sappiamo che gli inizi del mese sono stati un po’ pesanti.

Scorpione e Sagittario, che martedì sarà secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Scorpione: Vi siete dati troppo da fare, sentite di avere poche energie e non avete voglia di entrare in certe polemiche, perché volete rasserenarvi? Bene, fatelo! Sole, Venere e Urano sono pianeti che vi fanno agire, ma anche mandare a quel paese delle persone che non sono più dalla vostra parte e che, in qualche modo, vi hanno creato dei problemi. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox è un momento di scelte per lo Scorpione. L’amore va gestito prudentemente, anche se ci sono delle persone che preoccupano, magari non per loro volontà, ma perché non stanno bene o hanno dei problemi e necessitano di assistenza.

Sagittario: Non escludo che arrivi una bella proposta! Addirittura suggerisco a tutti i Sagittario di iniziare ad occuparsi dei primi mesi del prossimo anno, perché saranno importanti. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox è probabile infatti che ci siano delle idee che nascono adesso e si protraggano fino al 2023. Che nascano buone intuizioni adesso è normale, anche perché il Sagittario è sempre molto creativo. Se rinascesse anche l’amore, non sarebbe male. Attenzione solo alle storie parallele.

