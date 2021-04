Oroscopo Paolo Fox, oggi 16 aprile 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario

I segni di Aria sono ansiosi di conoscere le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox trasmesse sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di venerdì 9 aprile 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Gemelli e Bilancia, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Si parte dalle previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per i Gemelli: le grandi idee che nascono in queste giornate potrebbero incontrare qualche difficoltà nell’essere recepite dagli altri, spingendo qualcuno a circondarsi di riferimenti nuovi con cui confrontarsi. La Luna nel segno potrebbe facilitare i rapporti durante le giornate di questo fine settimana, aiutando anche quelle relazioni che ultimamente si sono trovate a vivere qualche tensione.

Ora tocca alla Bilancia: la fine di Aprile potrebbe permettere di lasciarsi indietro le opposizioni planetarie che negli ultimi tempi potrebbero aver portato qualche incertezza. Il desiderio di conferme causato dai cambiamenti in atto verrà presto soddisfatto, ma ora sarebbe bene cercare di concentrarsi sui sentimenti per non sprecare le belle emozioni che questo fine settimana potrebbe regalare.

Acquario, che giornata sarà secondo l’Oroscopo Paolo Fox?

Tocca all’Acquario: dopo il lieve recupero registrato ad inizio Aprile, queste giornate sembrano essere soggette all’impazienza di chi desidera modificare diversi aspetti della propria vita ma si trova ad essere ostacolato da blocchi e rallentamenti.

