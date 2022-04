Oroscopo Paolo Fox, oggi 16 aprile 2022/ Cosa attende Gemelli, Ariete, Toro

Il weekend è arrivato, la festa di Pasqua si avvicina, ma non cambia nulla per le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox. Anche oggi, sabato 16 aprile 2022, scopriremo che giornata devono aspettarsi i nati sotto il segno di Gemelli, Ariete e Toro. Ecco le indicazioni fornite dall’astrologo nella rubrica su Radio LatteMiele per questi tre segni…

Oroscopo Paolo Fox: la giornata dei Gemelli

Gemelli parte in maniera un po’ agitata: “Vi ho detto che fino alla fine di questo mese siete in attesa di un nulla osta, di un accordo che poi arriverà, anche perché da maggio avremo un bellissimo Giove che favorirà molti segni, fra cui anche i Gemelli”, afferma l’astrologo. Se l’amore è sottotono è colpa di Venere o forse è perché devi anche dare una risposta a una persona che ti aspetta, o magari sei anche in bilico tra due storie. Questa Pasqua in arrivo cerca di trascorrerla insieme alle persone che ami e magari anche in famiglia.

Sabato 16 aprile: tutto su Ariete e Toro

L’augurio dell’oroscopo Paolo Fox per l’Ariete è che questa Pasqua in arrivo sia fonte di ispirazione, un’ispirazione valida per il futuro, valida anche per tutte le cose che hai in mente di fare. Non devo suggerire nulla all’Ariete, perché l’Ariete è uno che di solito ha tantissime idee, ma forse ciò che posso chiedere è di selezionare le migliori. L’amore può essere anche premiato nel corso di questo fine settimana.

I nati sotto il segno del Toro hanno un progetto in corso. Sono molto pragmatici nel fare le cose e cercano di agire con razionalità, ma proprio per questo motivo non riescono a capire il perché, avendo fatto comunque tanto e bene nel passato, si trovano per le mani meno di ciò che avrebbero voluto. C’è da dire che il segno del Toro, in questi giorni, è molto preso dalle emozioni, Non bisogna dimenticare che l’amore è sempre molto importante e le relazioni per i Toro possono durare anni. Poi non è detto che durino una vita, però la resistenza, per una persona nata sotto questo segno, è molto alta. Se c’è una storia d’amore che vuoi potenziare o un nuovo incontro, vivilo alla grande, anche perché Venere è interessante e poi, per la cronaca, entrerà nel tuo segno a luglio. Da qui a luglio i progetti degli innamorati possono essere portanti avanti.

