Oroscopo Paolo Fox, oggi 16 aprile 2022/ Giornata di Sagittario, Bilancia e Scorpione

Che giornata sarà sabato 16 aprile 2022 per Sagittario, Bilancia e Scorpione? Come ogni giorno su Radio LatteMiele arriva il momento delle previsioni quotidiane dell’Oroscopo Paolo Fox: ecco allora tutto quello che c’è da sapere sulla giornata odierna per questi segni…

Oroscopo Paolo Fox: cosa attende il Sagittario?

Il Sagittario ha un cielo forte e l’astrologo crede che sia pronto ad amare. “Se c’è una storia che non va credo che tu sia pronto a dire basta“. È probabile che tu, se sei indeciso tra due storie, possa entro la fine di maggio al massimo, dare finalmente una direzione univoca al tuo sentimento. Qualcuno viaggerà e si divertirà parecchio. Nuovi progetti e programmi in partenza già dal prossimo mese. Questa Pasqua nasce in maniera tranquilla.

Oroscopo Branko oggi 15 aprile 2022/ Previsioni per tutti i segni: da Ariete a Pesci

Le previsioni del sabato per Bilancia e Scorpione

Oggi la Luna è nel segno della Bilancia. Abbiamo questa data immaginaria, il traguardo del 10 maggio, dopodiché tutto ciò che hai in mente potrà essere realizzato, ma in maniera lenta. Quindi, se pensi che sia importante in questo periodo fare una scelta decisiva per il tuo futuro, magari anche trovare un accordo, rinunciare qualcosa pur di avere un po’ di serenità, non esitare. Per l’astrologo questa Pasqua in arrivo porta saggezza. Emozioni in amore tranquille, normali.

Oroscopo domani 16 aprile 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e lavoro

Oggi e domani lo Scorpione ha un bellissimo cielo! “Spero che tu non voglia armarti di polemiche o faccia il bastian contrario, perché è vero che Mercurio è opposto, ma abbiamo questi caldi abbracci di Venere e Marte, di Giove e della Luna!”, afferma l’oroscopo Paolo Fox. Questo significa che, tra sabato e domenica, si può avere di più, soprattutto domani, visto che la Luna toccherà il tuo segno. Attenzione solo alle questioni economiche.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox weekend 16-17 aprile 2022/ Previsioni: Gemelli e Acquario al top

© RIPRODUZIONE RISERVATA