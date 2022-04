Oroscopo Paolo Fox, oggi 16 aprile 2022/ Le previsioni Vergine, Cancro e Leone

Che giornata sarà quella odierna per Vergine, Cancro e Leone? L’Oroscopo Paolo Fox ci arriva in soccorso con le previsioni per oggi, sabato 16 aprile 2022. Dunque, stiamo per scoprire le indicazioni che il noto astrologo ha fornito in onda su Radio LatteMiele…

Che sabato sarà per la Vergine?

Sono scelte importanti quelle che sta facendo la Vergine per la vita, per il lavoro, dove qualcosa non va nel modo giusto, oppure ti sei semplicemente stancato di avere a che fare con delle persone che ogni giorno devono essere rimproverate, guidate. Se poi qualcuno ha osato dire che hai sbagliato, che magari non stai facendo bene quello invece sai fare molto bene, potresti arrabbiarti doppiamente. Se devi fare un discorso d’amore, domenica sarà la giornata migliore.

Cancro e Leone, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Proprio il giorno di Pasqua ci sarà una bella Luna per il Cancro, assieme a Venere, Giove, Marte. Fosse questa la giornata migliore per dichiarare un sentimento? “Se proprio posso darti un consiglio, da stasera fino a lunedì: muoviti! Magari non tutti sono dalla tua parte, ma che t’importa. In questo momento tu hai una grande energia“, afferma l’astrologo. La situazione è molto intrigante per i nuovi amori e anche per fare “chiodo schiaccia chiodo”, nel caso ci fosse qualcosa da dimenticare.

E poi c’è il Leone. Questa giornata è interessante, ma poi avremo una domenica nella norma. “Non vedo grandi novità per Pasqua, però sai che questo è un cielo che ti porterà verso una grande missione, perché da maggio molte situazioni che attualmente sono in bilico, verranno definite: se hai sostituito una persona, sei in attesa di un esito, di una questione importante, avrai successo. Domenica, lo dico in anticipo, cerca di fare lo stretto indispensabile. Trovo il Leone un po’ stressato“, spiega l’oroscopo Paolo Fox.

