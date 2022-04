Oroscopo Paolo Fox, oggi 16 aprile 2022/ Tutto su Pesci, Capricorno e Acquario

Cosa accadrà nella giornata di sabato 16 aprile 2022 a Pesci, Capricorno e Acquario? A darci una risposta le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox alla vigilia della Pasqua. Scopriamo allora le indicazioni che ha fornito nella consueta rubrica in onda su Radio LatteMiele per la giornata odierna.

Pesci, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox?

Che bella questa giornata per i Pesci! Ma soprattutto interessante la giornata di Pasqua. È come se rinascesse qualcosa e si spera anche nel tuo cuore. Lasciati scivolare le cose addosso, soprattutto se, attorno a mercoledì, c’è stato un momento di disagio. Senza il passato non puoi stare, anche se ti ha portato qualche afflizione, ma adesso è ora di pensare al futuro, sulla base delle esperienze maturate nel passato. Se c’è qualcosa da dire o chiarire, dovresti vedere il partner nei prossimi due giorni. Emozioni che tornano in questa vigilia di Pasqua.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 16 aprile 2022/ Giornata di Sagittario, Bilancia e Scorpione

Sabato 16 aprile, la giornata di Capricorno e Acquario

Se oggi il Capricorno vede che c’è qualche fastidio, qualche ritardo, qualcosa non va, deve rimandare scelte e decisioni a domani. Attenzione in amore alle piccole baruffe perché ci vuole un po’ di prudenza. Capita di arrabbiarsi con il partner quando non si sente comprensione e adesso tu vorresti essere molto amato. Questa Venere aiuta i sentimenti e Pasqua può essere molto piacevole per tutti quelli che l’hanno organizzata per tempo. Per esempio, se tra oggi e domani starai accanto alla persona che ti piace, avrai consenso.

Oroscopo Branko oggi 15 aprile 2022/ Previsioni per tutti i segni: da Ariete a Pesci

Sono stelle abbastanza interessanti per l’Acquario, per una Pasqua in arrivo un po’ noiosa o comunque prevedibile. Sappiamo che ai nati sotto questo segno piacciono le novità, piacciono le situazioni particolari. Forse vorrai startene un po’ più per conto tuo? Vorrai fare una Pasqua casalinga? In realtà l’Acquario vorrebbe uscire dal proprio guscio e fare cose nuove, però c’è un problema di soldi che proprio in questo periodo si rinnova: attenzione alle compravendite e in generale agli affari perché sono un po’ in ritardo. Cerca sempre rappacificazioni.

Oroscopo domani 16 aprile 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA