Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 16 dicembre 2019: Leone, Toro, Scorpione, Cancro

Oroscopo di oggi 16 dicembre 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista ai microfoni di LatteMiele, stazione radio che ogni giorno ospita la rubrica Latte e Stelle del noto astrologo. Andiamo sommariamente a raccontare quanto detto in merito a oggi 16 dicembre 2019. L’Ariete ha un cielo interessante che può regalare ottime soluzioni per quanto riguarda gli incontri. Il Toro è un po’ affaticato e rischia di trovarsi di fronte ad alcuni giorni complicati. I Gemelli sono pronti a una settimana che parte bene, ma il rischio è che domani ci siano delle complicazioni. Il Leone si ritrova la Luna nel segno e questo può portare a delle complicazioni difficili da gestire. La Vergine presto si ritroverà la Luna nel segno, dovrà piano piano porre delle modifiche al suo modo di vivere, cercando di essere leggermente meno condizionato da quello che potrebbe accadere. La Vergine è pronta ad accogliere la Luna nel segno e quindi a migliorare quello che è il suo futuro. Clicca qui per conoscere l’oroscopo della settimane 15-20 dicembre di Paolo Fox.

Paolo Fox, le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Andiamo ad analizzare da vicino l‘oroscopo di Paolo Fox partendo da Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete ha un buon cielo, anche domani cinque stelle di fortuna. Si affrontano tormenti e il cielo è un’unica sfida, non si può dire che queste sfide non comportino stress. Ce la si cava pur non risolvendo i grandi problemi e anche i blocchi, che si devono superare. Se si fa una cosa che non piace è probabile che si debba cambiare rotta. Il Toro sente un po’ di fatica nell’aria, le stelle del 2020 sono positive ma anche per i segni migliori ci sono giornate così così. Ma qual è il problema? Forse non essere seguiti con dovizia o quando una persona non allunga una mano. I Gemelli hanno una settimana che parte bene ma domani abbiamo un calo. In generale non è una settimana che consente di dire che siamo fuori dal tunnel o abbiamo dei problemi minori rispetto al passato. Giove non è più opposto ma in ogni caso i danni li ha fatti. Non è escluso che qualcuno parli per affari. Si devono stringere i tempi e le giornate di oggi e mercoledì potrebbero essere particolari anche se stressanti. Il Cancro ha un novembre che non ha regalato nulla. Le cose possono cambiare da qui a pochi giorni. Anche domani abbiamo una situazione eccitante.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione cosa prevede l’oroscopo di oggi?

Voltiamo pagina per quanto riguarda l’oroscopo di Paolo Fox con Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il Leone ha la Luna nel segno e si è un segno tranquillo questa settimana. Tra la fine di questo mese e la fine dell’anno ci sarà un momento di recupero. Situazione conflittuale dal 20, non significa che tutte le coppie discuteranno ma quelli che hanno vissuto delle tensioni le dovranno superare. La Vergine presto avrà la Luna nel segno ma con il tempo deve apportare un po’ di modifiche alle proprie iniziative. Intanto c’è la Luna nel segno domani. Novità e fin da adesso si può dire che venerdì sarà un giorno d’ispirazione. In amore si è molto controllati e si mette il filtro della razionalità quando si vivono i sentimenti. La Bilancia ha una settimana interessante. Si resta sempre vincitori ma a quale costo? Si diventa sempre più intraprendenti con gli anni. Dopo i 50 anni si è molto più grintosi. Il fatto di avere Giove e Saturno poi può indicare che non si accettano i compromessi. Non si avrà mai la Luna storta. Lo Scorpione è frastornato, la tensione continua in questo particolare momento. Anche domani c’è qualcosa da rivedere. In amore si può fare qualcosa di più, in campo lavorativo va meglio da mercoledì. Venere dissonante provoca reazioni in amore.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il Sagittario parte bene e la giornata è ricca di buone soluzioni ed entusiasmo. Ogni tanto anche c’è bisogno di tranquillità. Ma come la si ottiene? Distaccandosi dalla realtà, facendo un viaggio e allontanandosi da situazioni che fanno male. Il Capricorno ha una settimana che parte in maniera intrigante. L’Acquario si sente stanco e sente di non farcela. Cautela in amore perché ora ci sono contrasti. Venere nel segno dal 20 porta amore. Non è il momento giusto per mettersi contro qualcuno anche se nel lavoro ci sono opportunità da sfruttare. I Pesci devono verificare se ci sono persone che vogliono contattare. Questo è un periodo importante fino al 30 dicembre. Settimana di ripensamenti e di riflessione, anche se è un grande amore non sembra sempre così grande. Da recuperare un distacco vissuto a novembre.



© RIPRODUZIONE RISERVATA