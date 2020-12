Oroscopo Paolo Fox oggi 16 dicembre 2020/ La giornata di Toro, Vergine e Capricorno

I segni di terra sono protagonisti dell’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi, mercoledì 16 dicembre 2020. Come sempre c’è stata su LatteMiele la rubrica Latte e Stelle, diamo uno sguardo a tutto partendo dal Toro.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Toro secondo Oroscopo Paolo Fox?

Stando alle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per il segno del Toro: sembrano continuare ad esserci diverse difficoltà, capaci di riflettersi negativamente anche su una situazione sentimentale già provata che, durante questa giornata, potrebbe trovarsi ad affrontare qualche polemica. che dopo un inizio di dicembre abbastanza pesante, che potrebbe aver spinto qualcuno a mettere in discussione alcuni rapporti sentimentali, oggi sembra finalmente possibile recuperare un po’ di fiducia nei confronti del partner. E’ la volta dei nati sotto il segno della Vergine. La presenza di Luna, Venere, Saturno e Giove in aspetto favorevole lascia sperare in una giornata molto positiva, sia sul piano lavorativo che su quello relazionale. Una mente lucida, unita all’approccio pragmatico che caratterizza le persone nate sotto questo segno, permetterà di ottenere grandi risultati.

Capricorno, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Infine l’oroscopo di Paolo Fox analizza l’ultimo segno di Terra, il Capricorno. La giornata di oggi invita a dedicarsi all’amore, curando attentamente le relazioni che ultimamente potrebbero essere state trascurate. Sul piano lavorativo sembra continuare ad esserci qualche preoccupazione di troppo, ma queste ore aiutano a distrarsi.



