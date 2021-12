Oroscopo Paolo Fox, oggi 16 dicembre 2021/ Acquario, Bilancia e Gemelli: chi al top?

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox vanno ad analizzare i segni di Aria con le indicazioni fornite dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Acquario, Bilancia e Gemelli, ecco cosa c’è da sapere per quanto riguarda la giornata di oggi, giovedì 16 dicembre 2021.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Bilancia le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario evidenzia: sei sottotono, fisicamente hai vissuto negli ultimi giorni una situazione di grande risalto, c’è chi è stato male, ma si riparte lunedì. C’è chi firmerà un accordo o qualcosa di più e se in questi giorni sei stato triste, cerca di recuperare, non stai mai fermo, ma se hai vissuto un’indecisione, cerca di passare un fine settimana più tranquillo.

Ora invece è il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. Non devi arrabbiarti se le cose non funzionano, i piccoli silenzi potrebbero diventare montagne se non si affronta subito un disagio. Il top ci sarà domenica, quindi entro sabato se ci sono problemi in famiglia andrebbero risolti dei problemi. Hai ricevuto informazioni positive in vista del prossimo anno. Le spese per la casa sono troppe e in amore ci sono dubbi.

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

Secondo l’oroscopo Paolo Fox per i Gemelli questa giornata permette un recupero, anche per venerdì. I soldi servono per compensare spese fatte nel passato. Questo mese potrebbe portare un compromesso, chi vuole aprire una vertenza deve essere sicuro di avere ragione. Chi ha la fortuna di avere una vita serena a livello sentimentale, avrà delle buone idee per il futuro. Le coppie che sono in crisi devono cercare di risolvere i problemi entro dicembre.

