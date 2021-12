Oroscopo Paolo Fox oggi 16 dicembre 2021/ Leone, Sagittario e Ariete: amore e salute

Si rinnova l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox. Spazio ai segni di Fuoco, con le previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete ansiosi di conoscere cosa riserverà la giornata odierna, giovedì 16 dicembre 2021, ai nati Leone, Sagittario e Ariete?

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone: ogni tanto vivi dei contrasti che sono utili, vuoi impegnarti nel lavoro, vuoi ribadire il tuo potere, ma vuoi cercare delle persone di riferimento. Ami essere il comandante, ma hai bisogno anche dell’esercito di fedelissimi che ti aiutino a raggiungere lo scopo. Tanti hanno cambiato per necessità lavoro, non c’è tanta soddisfazione, l’anno prossimo la primavera sarà importante, ma adesso cerchiamo la concretezza anche in amore.

Passiamo adesso alle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox dedicate a chi è nato sotto il segno del Sagittario. Devi tenersi lontano dai pettegoli, tu susciti invidie perchè nella vita fai sempre quello che vuoi, ma questo senso è invidiato da chi non riesce a mettersi in gioco. E’ quello che però tu stai cercando di fare e nei prossimi giorni avrai delle chiarezze in più e se ci saranno persone che non ti andranno bene parlerai chiaro.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con l’Ariete. Questa giornata di giovedì parla sempre delle mille perplessità che l’ariete vive e annuncia che nel 2022 le grandi tensioni diminuiranno. Ci sarà chi molla tutto e se ne va e sarà sereno e chi invece supera gli ostacoli; venerdì ci sarà qualcosa di nuovo, una conferma. L’amore resta sempre in attesa di novità, probabilmente bisogna cercare complicità nelle coppie di lunga data.

