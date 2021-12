Oroscopo Paolo Fox, oggi 16 dicembre 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro: le previsioni

L’oroscopo Paolo Fox si occupa dei segni d’Acqua nella consueta rassegna su Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, giovedì 16 dicembre 2021?

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox ricorda che se sei dello Scorpione vivi una settimana importante, non tanto per quello che è accaduto, ma perchè domenica ci sarà una resa dei conti in amore, libera il tuo cuore, con stelle così importanti non è escluso che un’amicizia nasconda un amore. Via libera in questa seconda parte della settimana e se hai chiuso una storia da poco, te ne farai una ragione.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 16 dicembre 2021/ Acquario, Bilancia e Gemelli: chi al top?

Chi è nato sotto il segno del Cancro cosa deve aspettarsi? Forse è meglio cercare serenità, domenica ci sarà un recupero particolare. Venere è contraria, sei un pò polemico, infatti quando la realtà è pesante da sopportare, perché ci sono problemi per la casa, spese o altro, inevitabilmente diventi ostico e difficile da capire. E’ importante recuperare le redini di un legame sentimentale e chi è solo per adesso osserva, aspetta e spera.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 dicembre 2021/ Tutto su Toro, Vergine e Capricorno

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. Questa sera dovresti farti scivolare le cose addosso e vivere in maniera serena, attenzione a un ex, a qualcuno che si fa vivo dal passato o a qualche noia che devi superare. Dispute legali, questioni che ti hanno tenuto sotto pressione da tempo, possono risolversi finalmente. Con queste buone stelle, anche chi ha avuto crisi d’amore si può risvegliare. Un pò di prudenza non guasta tra oggi e domani.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 dicembre 2021/ Leone, Sagittario e Ariete: amore e salute

© RIPRODUZIONE RISERVATA