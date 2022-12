Oroscopo Paolo Fox oggi, 16 dicembre 2022/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

La settimana è arrivata a venerdì 16 dicembre 2022, è il momento di andare a scoprire quale futuro ha dettato l’oroscopo Paolo Fox tramite le previsioni durante la rubrica “Latte e Stelle”, che va in onda sulle frequenze di Radio Latte e Miele. In questa occasione l’approfondimento è dedicato ai nati sotto i segni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Ariete e Toro, cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox di oggi?

Ariete. È un periodo di cambiamenti e spero che siano importanti, però quando hai in mente di fare una cosa, vuoi che si arrivi subito al dunque. Qualsiasi cosa sia accaduta, anche una situazione di disagio (ricordo ottobre come mese un po’ polemico, anche per le relazioni), ora ne vuoi uscire fuori e se c’è un progetto a cui tieni, anche se lo sai che prima di gennaio non si potrà far nulla, in questi giorni non riesci a pensare ad altro. Addirittura questo potrebbe portare anche ad avere qualche momento di tensione, nel rapporto con gli altri: ci vuole un po’ di pazienza. Ti ricordo che, dal 20 dicembre, Giove entrerà nel tuo segno e il 2023 sarà un anno, soprattutto nei primi sei mesi, molto interessante.

Cari Toro avere Venere, Mercurio e Sole in ottimo aspetto non può che essere di buon auspicio, anche per il futuro. È arrivato il momento di dire come la pensi: non perché tu sia stato poco sincero, nei mesi passati, però hai forse cercato di mettere d’accordo tante persone e di evitare di creare dei problemi. Da quest’estate, però, tutto è cambiato! Se una persona e una relazione non erano più di riferimento, allora davvero avrai detto stop. Chi ha avuto una separazione probabilmente ha già un’altra persona del cuore. Questo è un cielo che crea delle occasioni in più.

Oroscopo Paolo Fox 16 dicembre 2022: la Luna di Gemelli e Cancro

Per i Gemelli sapete come la penso: a mio avviso non è stato proprio facile l’inizio di questo dicembre. È possibile però che la vita professionale, attraverso anche un momento particolare, sia pure di tensione, si stia evolvendo. Bisogna capire cosa fare nel 2023. Se c’è un rimborso, una causa, una questione legale in ballo, probabilmente dovrete aspettare un po’, prima di avere delle risposte. C’è anche chi si è messo nei guai e deve uscirne. Problemi di soldi o questioni per motivi di soldi sono da analizzare molto bene. Amore nella norma, perché Venere è abbastanza neutrale.





Secondo l’oroscopo di Paolo Fox per il Cancro forse qualche turbamento c’è, con le opposizioni planetarie del periodo. Anche se c’è stato un malessere fisico, bisogna superare tutto gradualmente. Sai poi che per te tutto è un po’ più complicato, perché sei una persona molto sensibile: vivi come una corda di violino e quindi basta la discussione di troppo, uno sguardo poco chiaro, un atteggiamento non proprio sincero, da parte di persone che ti piacciono o a cui tieni, e improvvisamente la giornata va a rotoli. Comunque la gelosia va tenuta sotto controllo, in questo momento: lo dico a chi non si fida o ha avuto, di recente, delle esperienze un po’ particolari.











