Oroscopo Paolo Fox oggi, 16 dicembre 2022/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

L’appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox si rinnova per questo venerdì 16 dicembre 2022, con le previsioni dell’astrologo sulle frequenze di Radio Latte e Miele nel corso della rubrica Latte e Stelle. In questo approfondimento ci occuperemo di coloro che sono nati sotto i segni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Cosa accadrà loro, tra amore, salute e lavoro?

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per Leone e Vergine

Per il Leone cerca di stare attento a non creare polemiche, perché partirai sul sentiero di guerra, fin dall’inizio di questa giornata. Tutto quello che stai facendo adesso avrà un grande valore in vista del futuro, però dovrai redarguire una persona: una persona che ami e che si è appoggiata un po’ troppo a te. Mi riferisco non tanto a questo mese di dicembre, ma al periodo dall’1 al 20 di novembre, perché è stato in quei giorni che qualcosa è cambiato nella tua vita



Cara Vergine. Con la Luna che si trova nel tuo segno zodiacale, arriverà una bella potenza e dal 21 ancora di più con il Sole. Attorno al 24 ci saranno delle emozioni molto importanti. Se ci sono state complicazioni in amore, ora si può recuperare. Le persone sole, i separati, potranno essere attratti da una relazione part-time. Ci avviciniamo a una fase migliore.

Oroscopo Paolo Fox, le sorti di Bilancia e Scorpione

Per i nati sotto il segno della Bilancia, non bisogna far tornare le tensioni in un rapporto. Le persone che hanno un’attività sono un po’ preoccupate, perché non sanno se continuarla o no, se portare avanti alcuni progetti. In realtà, sta per tornare Giove in opposizione e quindi, più che esserci dei veri e propri problemi, nascono delle paure che riguardano il futuro, in questi giorni, e che possono essere più o meno importanti a seconda dell’età. Raccomando sempre di essere un po’ più sereni e di evitare complicazioni inutili, perché ora l’apprensione potrebbe generare più danni di qualsiasi altro progetto che non va bene o di qualsiasi altra discussione, anche d’amore, che non si riesce a sanare.

Caro Scorpione. Ancora una volta devo dire che questo è un periodo che ti permette di recuperare terreno, rispetto agli ultimi giorni: sarai più positivo e più fantasioso. Forse, in questo momento, hai solo bisogno di farti scivolare le cose addosso: sappiamo che sei una persona meticolosa nel tuo lavoro, se però c’è chi ti dà contro e non ti capisce, ti senti attaccato, anche se sai benissimo di fare quello che puoi e anche di più ed è chiaro che questa situazione può portarti dello sconforto. Miglioramenti e anche decisioni importanti potranno arrivare entro la fine dell’anno, considerando che, attorno al 24 e al 25, ci saranno tanti pianeti in sestile: questa è certamente un’indicazione favorevole in più.

