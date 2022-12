Oroscopo Paolo Fox oggi, 16 dicembre 2022/ Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oggi, venerdì 16 dicembre 2022 ci confrontiamo come ogni giorno con l’oroscopo Paolo Fox. Le previsioni proposte come sempre sulle frequenze di Radio Latte e Miele nel corso della rubrica Latte e Stelle ed approfondiamo dunque cosa dovranno aspettarsi i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, il sabato di Sagittario e Capricorno

Per il Sagittario anche se la buona giornata sarai tu a regalarla agli altri, perché quando sei sorridente e ottimista, tutto è più bello. È inevitabile che, in tutte quelle storie in cui ci sono state delle tensioni, si possa anche arrivare a un punto di non ritorno. Coloro che sono soli e liberi, in questo periodo, non devono chiudersi nel proprio guscio, al contrario devono mettersi in gioco e far vivere le emozioni migliori. Bello questo cielo per chi ha un progetto e vuole costruire qualcosa entro maggio 2023.



Per il Capricorno questo 2023 alle porte regalerà un’affermazione tra marzo e luglio. Chiaramente dipende dall’età, da quello che hai fatto nel passato: l’astrologia indica un percorso, poi noi dobbiamo seguirlo e cercare di ottenere il meglio nei periodi migliori. I nuovi incarichi sono tanto impegnativi e anche stancanti, ma è proprio grazie all’esperienza e alla fatica che andrai avanti. Questo cielo di dicembre parla d’amore: di solito non è il mese più scelto per matrimoni e convivenze, ma se qualcuno vuole fare un passo importante in questo ultimo mese dell’anno, sarà più fortunato.



Oroscopo Paolo Fox, le stelle di Acquario e Pesci

Ci sono delle tensioni planetarie per l’Acquario, sai che ti stanchi presto delle cose e hai sempre bisogno di cambiare. Usa la sincerità in tutti i tuoi rapporti, anche in quelli d’amore: questo è e sarà molto importante. Le amicizie che nascono adesso promettono bene, al punto di diventare qualcosa di rilevante anche nel corso dei prossimi mesi. Muoviti, fai più sport, cerca di cambiare i ritmi della tua esistenza: anche una piccola variazione può essere utile per stare meglio.

Per i Pesci questo dicembre è un mese che non comporta sobbalzi, ma di scossoni ce ne sono stati tanti nel corso degli ultimi tempi. Di conseguenza, la prima cosa da fare è cercare di recuperare un po’ di equilibrio. Le lontananze vanno colmate e, per il momento, ti conviene non recriminare ed evitare polemiche: questo ti aiuterà a chiudere il mese in maniera più serena. Sappi che i nuovi incontri saranno importanti e chi non crede più nell’amore sbaglia! Comunque ricordo che il segno zodiacale dei Pesci è un grande romantico, quindi anche sotto forma di sogno o di illusione, l’amore deve esserci.

