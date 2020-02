Oroscopo Paolo Fox, oggi 16 febbraio 2020/ Ariete, Scorpione, Sagittario, Toro…

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 febbraio 2020: segni al top

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ai segni al top, quelli che vivranno una grande domenica 16 febbraio 2020. Ariete: cinque stelle per amore, quattro per lavoro e fortuna. Sguardo determinato e in questi giorni ancora di più. Questo weekend si conclude in crescendo. Se c’è qualcuno a cui si vuole bene lo si deve avvicinare. Scorpione: segno in crescita con cinque stelle in amore e lavoro, quattro per la fortuna negli incontri. Ci si da da fare quando si ama e si è impulsivi. Si tratta di una giornata interessante e di crescita. Sagittario: cinque stelle in tutti e tre i campi cioè amore, lavoro e fortuna. Si deve andare fuori, viaggiare e fare qualcosa di divertente. Quando ci si muove è tutto più bello. Con la fantasia si vola. Capricorno: cinque stelle per amore, quattro per lavoro e fortuna. Sicuramente c’è una grande crescita e uno stato di forma frizzante. La prossima settimana arriveranno molti pianeti favorevoli con la possibilità entro giovedì di ottenere un buon successo.

Toro, Leone e Bilancia segni in crescita per Paolo Fox

Appena sotto si posizionano i segni in crescita sempre analizzando l’oroscopo di Paolo Fox. Toro: timida crescita con quattro stelle per amore, lavoro e fortuna. Giornata molto più interessante. Il segno deve misurare la sua capacità di emozionare gli altri. E’ un oroscopo di forza per il lavoro e la casa, cosa che si deve affrontare molto presto. I segni di Terra vanno forte. Leone: segno in crescita con cinque stelle in amore e lavoro, quattro per la fortuna. Giornata migliore rispetto alle due precedenti. Molti Leone per necessità e virtù o per scelta entro maggio dovranno dire stop a questa situazione. Chi ha un lavoro stabile può pensare di cambiare qualcosa all’interno di quello che fa. Bilancia: segno in crescita con cinque stelle nel lavoro, quattro per amore e fortuna. In amore si deve essere più presenti. Di solito questo si fa in due e ci dovrebbe essere la partecipazione a un sentimento. Forse qualcosa sfugge e fa tutto il partner, bloccati, si deve cercare di fare qualcosa oggi.

