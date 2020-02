Oroscopo Paolo Fox, oggi 16 febbraio 2020/ Cancro, Pesci, Gemelli, Vergine…

OROSCOPO PAOLO FOX 16 FEBBRAIO 2020: SEGNI FLOP

Grazie all‘oroscopo di Paolo Fox andiamo a raccogliere alcuni elementi per quanto riguarda i segni flop di giornata. Cancro: leggero calo nella fortuna oggi a tre stelle, quattro per lavoro e amore. Sarà una giornata in cui preparare una rivincita per le prossime settimane. Si è affaticati e quando gira male il segno è un’enigma. Attenzione fino a mercoledì. Vergine: segno flop della giornata con tre stelle in amore e fortuna, quattro per il lavoro. Si è un po’ in pausa perché ci si deve riposare. Trattative aperte. Se si è decisi ad abbandonare una situazione si potrà fare. Arriveranno delle proposte d’amore o di lavoro. Pesci: tre stelle in amore e fortuna, quattro per il lavoro. Oggi chiusi per riposo settimanale, forse è una giornata in cui ci si deve impegnare per provare a recuperare.

ACQUARIO E GEMELLI IN FASE DI STALLO PER PAOLO FOX

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ora a dare uno sguardo ai segni in fase di stallo. Acquario: quattro stelle in amore, lavoro e fortuna. Dopo due giorni in cui si è zoppicato ora si recupera anche dal punto di vista dei rapporti con gli altri per una chiusura di weekend interessante. Sicuramente ci sono dei lati positivi, ma bisogna stare anche attenti a quelli che sembrano essere i momenti in grado di generare tensione. Gemelli: tre stelle per amore e lavoro, quattro per la fortuna. Giornata vissuta con stanchezza che va superata. Si esce da un periodo pesante e inevitabilmente in certi giorni ci si sente alle stelle e altri alle stalle. Forse è il caso di fermarsi un attimo per aspettare tempi migliori visto che da alcuni giorni le cose non stanno andando proprio come si vorrebbe. Staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi giorni.

